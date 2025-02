Sanremo, scoppia il caso scommesse. Nelle ultime ore si è alzata una vera e propria bufera a causa di possibili scommesse irregolari che potrebbero condizionare la classifica della competizione. Secondo quanto riportato da vari siti come DonnaGlamour al centro di questa vicenda ci sarebbe Pengwin, un noto tipster, cioè qualcuno che fornisce regolarmente informazioni sui probabili esiti di eventi, non solo sportivi, su siti Internet o luoghi di scommesse speciali.

Il nostro è seguito da oltre 800mila follower e si sarebbe rivolto proprio a loro per scommettere in massa su un cantante. In pratica Pengwin avrebbe invitato i suoi seguaci a scommettere su diverse posizioni in classifica di Rocco Hunt: dalla vittoria finale (quota 25.00) fino al piazzamento nella top 10 (quota 1.75). Tutto sarebbe stato studiato per portare a casa le vincite delle scommesse.

Cosa avrebbe previsto il piano di Pengwin su Rocco Hunt

Secondo il sistema elaborato, dopo aver puntato il denaro, gli utenti avrebbero dovuto votare in massa Rocco Hunt tramite il televoto. Questo meccanismo, naturalmente, avrebbe potuto influenzare sia le scommesse che il risultato ufficiale del Festival. Ma non è finita. Pengwin avrebbe anche promesso dei premi agli utenti che l’avrebbero seguito. In questo modo i commenti da meno di 300 sono arrivati a oltre 30mila in poche ore.

Il forte clamore suscitato, tuttavia, ha spinto Pengwin a tornare sui suoi passi: “Stasera quando non c’è più possibilità di entrare cancello tutto onde evitare problematiche anche perché non so quanto questa roba sia tranquilla”. Non è ancora chiaro se ci saranno conseguenze legali o provvedimenti da parte dell’organizzazione del Festival di Sanremo.

Intanto, però, il caso ha riacceso le discussioni sull’affidabilità del televoto di Sanremo 2025. Anche perché quest’anno il televoto ha un peso ancora maggiore rispetto agli altri anni. Come funziona: ogni cantante in gara è abbinato a un codice di due cifre, diverso in ogni serata. Ogni telespettatore ha a disposizione massimo 3 voti per ogni sessione di televoto. Il televoto ha un peso diverso serata per serata: nelle prime due contava per il 50% (stesso peso per la Giuria delle Radio); nella serata delle cover, venerdì, Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). Stesso discorso per la finale di sabato.

