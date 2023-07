Presto papà per la prima volta, ora il volto di Canale 5 svela sesso e nome del bebè. È felicissimo di annunciare a tutti suoi fan che sarà un fiocco azzurro: aspettano un maschietto e si chiamerà Edoardo. Qualcuno lo aveva intuito quando, a marzo scorso, aveva reso nota la notizia della gravidanza. “Aspettando te..”, aveva scritto nella didascalia del post rivolgendosi al bebè in arrivo che, stando a piccoli dettagli che si scorgono dal post, pare sia un maschietto. E infatti così è, ma la certezza è arrivata solo nelle scorse ore.

La coppia conosceva già il sesso del bambino dallo scorso marzo, ma ha condiviso questa notizia con i fan soltanto adesso: “Ce lo siamo chiesti per mesi fino a che non l’abbiamo scoperto quel giorno insieme dal ginecologo… Era il 17 Marzo quando sono rientrato a casa dal lavoro e mi hai fatto trovare questa sorpresa… dopo un po’ di fatica ho scartato il tutto e davanti a me ho visto tanto blu … quel blu che lasciava pochi dubbi, ho aperto piano piano fino a trovare questa scritta: ‘Ciao papà, arrivo! Tuo Edoardo’”.

Massimo Colantoni, ex volto di Temptation Island, programma al quale prese parte insieme alla sua fidanzata di allora, Ilaria Teolis, diventerà papà di un bambino, Edoardo. La futura mamma, che è legata a lui da circa un anno e ha conosciuto a Milano, si chiama Denise Lo Giudice.

È nata il 22 settembre 1988, ha 34 anni e non aggiorna tantissimo il suo profilo Instagram. Sta insieme a Massimo Colantoni da poco meno di un anno ma sin da subito i due hanno dato vita a una storia importante, nonostante la distanza che li ha portati in più occasioni a stare lontani.

Il pubblico di Temptation Island l’ha però conosciuto con Ilaria Teolis. Ai tempi del reality non è stato molto apprezzato dai telespettatori per gli atteggiamenti inappropriati avuti con due tentatrici. E infatti uscirono dal villaggio separati: lei decise di interrompere la loro relazione confessando la sua necessità di prendersi del tempo per se stessa.