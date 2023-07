Non c’è pace per Sophie Codegoni, che ha ricevuto l’ennesima critica per un comportamento avuto con la figlia Celine. Lei ha pubblicato un bellissimo video su Instagram, peccato però che a rovinarlo siano stati alcuni utenti che hanno sottolineato gli aspetti negativi. Lei però stavolta non è stata zitta e ha risposto per le rime all’attacco in particolare di una donna, che aveva posto l’accento su un gesto che sarebbe stato inteso come sconsiderato e quindi pericoloso.

Tra l’altro per Sophie Codegoni sono state ore tutt’altro che serene, visto che oltre alla critica sulla figlia Celine c’è pure stato l’episodio legato ad un’anticipazione clamorosa di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha rivelato che l’ex gieffina e Sonia Bruganelli avrebbero litigato bruscamente, fino ad arrivare quasi al contatto fisico. Cosa che successivamente è stata smentita con forza dall’ex moglie di Paolo Bonolis.

Sophie Codegoni, critica per il suo gesto con la figlia Celine

Dunque, Sophie Codegoni è stata costretta a subire nuovamente una critica, che lei ha sicuramente accolto malamente, in riferimento alla figlia Celine. Siamo ormai pienamente nella stagione estiva e la compagna di Alessandro Basciano ha deciso di rinfrescare la piccola con un bellissimo bagno in piscina. Nel filmato della durata di pochi secondi, l’ex concorrente del GF Vip ha anche scelto come canzone di sottofondo Un’emozione per sempre di Eros Ramazzotti. E mamma e figlia si sono immerse in acqua.

Sophie ha anche commentato: “Momenti che restano così…impressi nella mente”, citando appunto il brano di Eros. Ma un’utente l’ha criticata, nonostante la premessa fosse stata differente: “Non è una critica, giuro. Però i bambini prima dei sei mesi non vanno messi in acqua perché non hanno la termoregolazione”. Ma la Codegoni ha replicato: “Non è una critica nemmeno la mia. Perché volete fare tutti i pediatri? Prima di fare qualsiasi cosa mi informo con i dottori e chiedo qualsiasi cosa per il bene della mia bambina”.

E Sophie Codegoni ha aggiunto: “Il mio pediatra, persona che ha studiato e sa di cosa parla, mi ha detto che posso farle fare il bagnetto sia in piscina che in mare senza problemi e poi lavarla bene con acqua tiepida. Quindi, per favore, prima di parlare e giudicare informatevi bene perché qui nessuno fa cose che possono fare del male alla salute della nostra bimba”. Polemica chiusa sul nascere.