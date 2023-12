A Uomini e Donne è ancora fresca l’uscita di scena di Maurizio Laudicino, che ha scelto di seguire Elena Di Brino, la dama che frequentava da qualche tempo. Il cavaliere è stato poco in trasmissione, da settembre a inizio novembre 2023, ma questi mesi sono bastati a far parlare sempre di lui, dentro e fuori lo studio di Maria De Filippi. Non è infatti azzardato dire che l’imprenditore è diventato un personaggio di punta di questa prima parte della stagione.

Anche perché appena entrato ha iniziato una conoscenza con Gemma Galgani. Sono usciti insieme per circa un mese e mezzo ma lui ha sempre indietreggiato davanti alle richieste di baci della dama storica di UeD. E questa frequentazione si è interrotta definitivamente quando il cavaliere ha notato Elena nel parterre. I due hanno iniziato a conoscersi e ben presto a finire tra le critiche e i sospetti degli opinionisti.

Maurizio Laudicino di UeD, cosa succede con Elena Di Brino

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sempre avuto dubbi su questa coppia. Fino a quando la dama, stanca delle loro accuse, ha lasciato in malo modo la trasmissione. E Maurizio dietro a lei. Sembravano procedere bene le cose fuori dagli studi. Diversi gli incontri, come testimoniato sui rispettivi social. Ma ora, poche settimane dopo, è già cambiato tutto.

Maurizio ha rilasciato un’intervista al blogger Lorenzo Pugnaloni e, con grossa sorpresa di tutti viste le ultime foto di coppia, ha svelato che la sua conoscenza con Elena ha subito una battuta d’arresto.” La distanza è tanta e non riusciamo a vederci”, ha spiegato. E poi: “C’è crisi ma speriamo di incontrarci prima o dopo Natale”.

Insomma, ad oggi è finita tra Maurizio ed Elena. Il cavaliere ha anche bocciato Ida Platano e Roberta Di Padua nell’intervista, sostenendo che ormai sarebbero solo personaggi televisivi pronti a partecipare anche ad altri format come Temptation Island e il Grande Fratello. E su Gemma ha ribadito di aver provato una forte attrazione mentale, un’intesa che però non è mai sfociata in un trasporto fisico.