È finita e a quanto pare pure male la storia d’amore nata sotto le telecamere di Uomini e Donne. Una storia iniziata nel corso della scorsa edizione del programma di Maria De Filippi e con tutti i migliori auspici. Dama e cavaliere si erano congedati parlando addirittura di un figlio insieme e di matrimonio ma la situazione è ora precipitata. Già nei giorni scorsi lui aveva svelato che la sua relazione era giunta al capolinea e aggiunto che i motivi di questa sua decisione sono dovuti alle numerose bugie che la compagna gli avrebbe raccontato.

Non bugie gravi, aveva sottolineato, ma comunque sufficienti a spingerlo a mettere la parola fine alla loro storia. Ma ora arriva la versione della dama, che racconta tutta un’altra verità alla base della rottura. Non avrebbe voluto farlo per rispetto di una relazione che è comunque stata importante, ha spiegato, ma le ultime vicende l’hanno portata ad aprirsi per difendere la propria dignità di donna. E Pamela Fersini è un fiume in piena su Alessandro Sposito nell’ultima intervista.

Leggi anche: “Con lui…”. Uomini e Donne, Ida Platano senza più maschere: sboccia qualcosa di importante





UeD, scoppia la coppia: “Lui ha già un’altra”

Intanto, parole di Pamela, la storia era caratterizzata da un eccessivo controllo da parte di Alessandro nei suoi confronti e proprio per questo è stata costretta a non dirgli alcune cose perché temeva la sua reazione. Il problema secondo lei era quindi la scarsa fiducia che il compagno riponeva in lei e che causava continue discussioni.

Poi il problema della distanza. Non era sempre facile, continua nell’intervista, raggiungerlo a Palma di Maiorca ma faceva di tutto. Fino a quando ha notato un graduale irrigidimento da parte di Alessandro che più volte le avrebbe chiesto di spostare i voli o cancellarli, ufficialmente per degli impegni di lavoro, ma secondo la donna in realtà ci sarebbero stati altri interessi.

Pamela non nega che pur di stare insieme sarebbe stata anche disposta a trasferirsi da lui a Palma di Maiorca, così come ha sempre voluto avere un figlio dall’ex cavaliere. Ad oggi è single e non pensa minimamente a riaprire il suo cuore a un’altra persona. Al contrario di Alessandro che, sempre secondo lei, avrebbe già un’altra donna e sarebbe tornato in Italia per ufficializzare la nuova relazione.