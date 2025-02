“Prepotente e maleducata”. Beatrice Luzzi contro Helna Prestes, la concorrente più discussa del Grande Fratello. Ma Luzzi non è l’unica a pensarla così. “Ha ragione Bea”, scrive un fan del Gf, che poi aggiunge: “La vogliamo cacciare o no?”. Parole durissime quelle dell’opinionista, che arrivano all’indomani dell’ultima puntata del reality di Canale 5. Tra Luzzi e l’inquilina durante la diretta c’era stato un acceso botta e risposta, che aveva subito scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico. Una parte dei telespettatori si è schierata dalla parte della concorrente , ritenendo le critiche di Luzzi ingiuste e troppo aspre. Altri, invece, hanno appoggiato l’opinionista, apprezzandone la schiettezza e l’indipendenza di giudizio, anche contro l’opinione prevalente.

“Helena è prepotente, parla sempre sopra gli altri durante i confronti. Molto maleducata”, ha scritto poco fa Beatrice Luzzi su X, intervenendo sotto un post che riportava le tensioni della puntata. Il commento si riferiva in particolare all’ennesimo scontro tra Helena e Lorenzo, durante il quale l’opinionista ha accusato la modella di non lasciarlo esprimere. L’ultimo di tante polemiche che hanno visto Helena protagonista.

“La vogliamo cacciare o no?”. Grande Fratello, Helena ne combina un’altra: situazione al limite

“Lorenzo è stato veemente, egocentrico, arrogante fin dall’inizio, con tutti i suoi eccessi, ma tu ci avevi puntato. E ora il vero problema è che ti rode perché pensavi di aver scelto il cavallo giusto”, aveva dichiarato Luzzi. La replica di Helena non si era fatta attendere: “Forse il cavallo giusto sono io”.

Beatrice aveva poi espresso dubbi sulla relazione tra Helena e Javier: “Secondo me durerà di più l’amicizia tra lui e Alfonso piuttosto che questo amore”., “Cara Beatrice, in questo momento provo lo stesso schifo e lo stesso dolore che ho provato lo scorso anno quando Cesara parlava così di te. Ti devono pagare molto per essere così poco obiettiva. Addio”, ha scritto un ex fan dell’opinionista.

Beatrice ha deciso così di rispondere a tono ai fan di Helena, ribadendo la sua posizione con un’ulteriore stoccata: “Helena è prepotente, parla sempre sopra gli altri nei confronti. Molto maleducata”. Non è la prima volta che Luzzi critica Helena. In una puntata precedente l’aveva definita “una giocatrice cinica”. La modella, del resto, è tra i personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello, amata da molti telespettatori ma anche bersaglio di numerose critiche.

Sui social il dibattito è acceso. Alcuni utenti difendono la modella: “Helena è molto educata, ma ha tutto il diritto di rispondere se viene attaccata e provocata”. “Perché vai sempre contro Helena?”. Altri, invece, le danno torto: “Da quando è rientrata è presuntuosa e irritante, si crede la star dello show con la vittoria già in mano”, Il confronto tra Beatrice Luzzi e Helena Pestes continua ad animare il reality, con il pubblico diviso tra chi difende l’una e chi sostiene l’altra. Chi avrà la meglio?