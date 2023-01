Sorpresa al GF Vip 7 durante gli ultimi minuti della diretta della puntata andata in onda lunedì 16 gennaio 2023. Dopo l’eliminazione di Dana Saber Alfonso Signorini ha aperto le nuove nomination. Anche il televoto della prossima settimana sarà eliminatorio, dunque il concorrente meno votato sarà l’undicesimo eliminato della settima edizione del GF Vip.

Alberto De Pisis, George Ciupilan, Giaele De Donà, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich sono i sei concorrenti finiti in nomination al termine della puntata. Il meno votato, come detto, sarà il prossimo eliminato del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sorpresa al GF Vip 7, nella sigla finale la voce di Andrea Zelletta

Secondo i sondaggi e gli umori dei social potrebbe essere Wilma la concorrente a dover abbandonare la casa nella puntata di lunedì 23 gennaio. La cantante era già stata eliminata ma era rientrata in gioco grazie al biglietto di ritorno. Ma la vera sorpresa al GF Vip 7 è stata quella a fine serata, durante la sigla che ha chiuso il reality.

Quanti seguono il GF Vip fino alla fine della diretta sono abituati alla buonanotte sulle note di My Head & My Heart di Ava Max e la sorpesa al GF Vip 7 è stata proprio in concomitanza con la sigla finale della puntata numero 28. Il video è stato pubblicato sui social, dove è diventato virale e super commentato. In realtà non si è trattata di una vera e propria sorpresa. Già la scorsa settimana era diventato virale il filmato della sigla del GF Vip 7 con la voce di Francesca De André che gridava ”a casa mia? A casa mia?”.

A fine puntata Zelletta che urla “MA LE PERSONE SONO FOLLI RAGAZZI, SONO FOLLI”



IO MI STO PISCIANDO VE LO GIURO 💀#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/Jp9IKEGmnm — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 17, 2023

Questa volta, invece, il protagonista della sigla finale (con sorpresa al GF Vip 7) è stato Andrea Zelletta con la frase: “Ma le persone sono folli, ragazzi. Sono folli”. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato protagonista dell’edizione numero 5 del programma. Come detto, il video è stato pubblicato su Twitter, dove è diventato virale. Andrea Zelletta, infatti, è stato uno degli ex vipponi più amate di tutte le edizioni del reality show.