Insieme a Nicola Savino, Vladimir Luxuria opinionista della sedicesima edizione de L’Isola dei famosi. Scelta da Ilary Blasi dopo aver partecipato all’isola – tra l’altro vincendola – e dopo aver vestito i panni dell’inviata speciale, sta riscuotendo un grande successo nella nuova veste di opinionista.

Vladimir Luxuria è uno dei personaggi più poliedrici dello showbiz italiano e durante le sue ospitate all’Isola dei Famosi rende maggio alle grandi donne del cinema internazionale. Ha ‘vestito i panni’ di Audrey Hepburn indossando occhiali da sole, un vestito ispirato al celebre film Colazione da Tiffany, aggiungendo all’acconciatura anche una spilla a mo ‘di tiara.





Vladimir Luxuria, sui social la foto della madre da giovane

Poi è stato il momento di Joan Crawford, quando i social l’avevano paragonata alla signora del dado Star e Nicoletta Orsomando, il volto delle “signorine buonasera” della Rai. Anche sui social Vladimir Luxuria non perde occasione per omaggiare le donne e in queste ore lo ha fatto pubblicando una foto che ritrae la madre da giovane, la signora Maria Michela Guadagno.

“Questa è mia mamma da ragazza: secondo voi le somiglio?”, ha scritto l’attivista e opinionista dell’Isola dei Famosi sui suoi account social e sono stati tantissimi commenti di conferma, compreso quello della conduttrice e amica di Vladimir Luxuria Simona Ventura che ha scritto “sì, assolutamente” e di altri personaggi del mondo dello spettacolo. Vladimir Luxuria e sua mamma Maria Michela Guadagno si somigliano in modo così impressionante da poter essere scambiate per gemelle. Il loro rapporto si è rinsaldato dopo un periodo di incomprensioni e dolore.

Questa è mia mamma da ragazza: secondo voi le somiglio? pic.twitter.com/Hky03k45YK — vladimir luxuria (@vladiluxuria) April 22, 2022

Nata col vero nome all’anagrafe di Wladimiro Guadagno il 24 giugno 1956, la madre e il padre dell’attivista non hanno saputo elaborare sin dal primo momento il percorso di transizione della figlia. “Sentivo le urla di mio padre e di mia madre che stavano litigando, incolpandosi l’uno con l’altra”, aveva raccontato Vladimir Luxuria. Poi la riconciliazione, con tanto di ospitata del padre ai Gay Pride.

