“È successo dopo la puntata”. C’è posta per te, la triste storia di Vivienne e il padre Emad: il colpo di scena

Una storia terribile quella raccontata sabato 15 gennaio a C’è Posta Per Te. Questa è la storia di Vivienne e Emad, una vicenda davvero complessa e dolorosa. È Maria De Filippi, naturalmente, a raccontare le loro vicissitudini: “Sembra una storia d’altri tempi perché il padre si rifiuta di vederla. Tutto perché lei è rimasta incinta prima di sposarsi. Lei da allora è diventata madre per la terza volta e sempre con lo stesso compagno. Vivienne mi ha detto ‘Il mio fidanzato mi chiede di sposarlo da 12 anni e io sto aspettando a dirgli di sì perché il mio sogno è quello che mio padre mi accompagni all’altare’”.

E ancora Maria: “Vivienne ha già fatto più di 20 tentativi di riconciliazione, ma il papà si è sempre rifiutato anche soltanto di vederla. La mamma è siciliana e il padre egiziano e i due sono separati. Il padre se ne va dalla casa senza dire a moglie e figlia dove sarebbe andato. Lui andava a trovare la figlia una volta al mese e i due stavano insieme circa 10 minuti, così per 9 anni. A 21 anni lei si fidanza con l’attuale compagno. Il papà telefona e dice di volerla andare a trovare. Lei ha paura perché sa che Emad è gelossisimo, ma comunque mostra l’anello e gli racconta del suo ragazzo, il padre però si infuria e per 5 mesi non si fa vedere”.

Racconta ancora Maria: “Poi Vivienne rimane incinta e non sa come dirlo al padre. I due si rivedono, lui capisce della gravidanza, prende se ne va e non si farà più sentire, sparisce del tutto. Dopo aver partorito la prima figlia lei va a casa del padre, corre da lui lo abbraccia, ma l’uomo resta rigido e la caccia dicendo di non voler vedere nemmeno la nipote. Da Allora lei ha fatto ben 20 tentativi di ricostruire un rapporto”.





Maria De Filippi le ha tentate tutte per far cambiare idea al padre di Vivienne, ma non c’è riuscita. Emad non ha aperto la busta: “Anche se io vivo all’occidentale ci sono certi usi e costumi che vanno rispettati e io non la perdono. Io penso che una ragazza debba rispettare prima se stessa e poi gli altri. Lei non è una ragazza seria, se lo era non faceva quello che ha fatto”.

Poi l’uomo continua: “No Maria non togliamo la busta non voglio. Il matrimonio sono fatti suoi io non andrò. Non la perdonerò, la ferita è troppo grande“. Il colpo di scena però arriva dopo la puntata: Emad infatti ha accettato la richiesta di amicizia su Facebook di sua figlia Vivienne. Per molti potrebbe non significare nulla, ma per un papà che ha chiuso con la figlia e che non ha più voluto sentir parlare di lei potrebbe essere un gesto di apertura nei suoi confronti. Questa è una bella notizia, tutto sommato.