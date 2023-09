Vittorio Sgarbi è stato ospite di due programmi nelle ultime ore. A Pomeriggio 5 da Myrta Merlino e a Filorosso, il programma di Rai3 condotto dalla giornalista Manuela Moreno. E in entrambe le occasioni il sottosegretario alla Cultura ha fatto parlare di sé. Su Canale 5, come raccontato nell’articolo che trovate più sotto, si parlava del tradimento dell’estate, ossia del caso Massimo Segre-Cristina Seymandi. Il critico d’arte era seduto accanto a Dario Nardella, sindaco di Firenze, e mentre la conduttrice stava per lanciare un servizio, si è sentita una frase che non è passata inosservata.

“Politico fiorentino, amante di Barbara D’Urso”, ha detto Vittorio Sgarbi tirando quindi in ballo la precedente padrona di casa di Pomeriggio 5. Naturalmente questa esternazione potrebbe essere solo scherzosa, ma è comunque diventata virale e scatenato gli utenti. Nella puntata speciale della trasmissione di Rai3 dedicata invece a Caivano, Vittorio Sgarbi si è tolto le scarpe in studio, facendosi immortalare dalle telecamere a piedi nudi.

Vittorio Sgarbi, perché è finito a piedi nudi in diretta

Un gesto, anche questo, che non è passato inosservato e che ha stupito e non poco il pubblico di Filorosso. Ma come ricorda Adnkronos, non è la prima volta che Vittorio Sgarbi decide di togliersi le scarpe in un contesto formale: fece la stessa cosa in occasione della seduta in Aula per il voto finale alla Camera sul Green Pass.

Poi, ospite de L’aria che tira, il sottosegretario alla Cultura spiegò a Myrta Merlino il motivo. “ Sì, mi tolgo le scarpe, mi pare che sia assolutamente normale visto che in Parlamento le donne non hanno l’obbligo della giacca, possono stare scollate, possono mostrare le caviglie. Io mi muovo secondo il ddl Zan e quindi la mia sessualità è quella percepita da me, per cui mostro le caviglie come fate voi donne”.

“In un regime di pari opportunità non si capisce perché le donne possano andare scollate o mostrare le caviglie e gli uomini no”, aveva spiegato. E ora, 2 anni più tardi ma nello studio televisivo di Rai3, Vittorio Sgarbi lo ha rifatto. Probabilmente per lo stesso motivo.