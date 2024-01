Vittorio Sgarbi su tutte le furie, la clip fa il giro del web. Il noto critico d’arte è ormai conosciuto per un’indole che in determinate occasioni non presta così tanta attenzione alla forma. Tutto avrebbe avuto inizio nel corso della puntata di Report quando Vittorio Sgarbi è stato intervistato dall’inviato del programma, ma la reazione non era per nulla prevista. Il video del momento è stato diffuso sul sito Dagospia.

Vittorio Sgarbi su tutte le furie davanti alle telecamere di Report. Il sottosegretario alla Cultura è stato intervistato dall’inviato della trasmissione, Manuele Bonaccorsi, e non avrebbe ‘retto’: la reazione è stata decisamente sopra le righe e il giornalista nel giro di poco si è ritrovato sommerso da insulti.

Leggi anche: “Vittorio ma che fai? Non è carino!”. Miss Italia 2023, Sgarbi show: pizzicato così con le miss finalisti





Vittorio Sgarbi su tutte le furie davanti alle telecamere di Report: la clip fa il giro del web

“Se lei fa un incidente e muore io sono contento. Non rompa le pa*** a me, faccia di me***. Si tolga dai cogli***“, sono state le parole di Vittorio Sgarbi che si è poi alzato in piedi facendo il gesto di slacciare i pantaloni: “Tiro anche fuori l’uccello, così lo mandate in onda”, incalza il sottosegretario alla Cultura. “Mi fate schifo, la trasmissione fa ca***e, siete ignoranti come le capre”, aggiunge.

Ma perché Vittorio Sgarbi avrebbe reagito così? Sembra che il cronista avrebbe sollevato troppe domande in merito alla questione del quadro, presumibilmente rubato, del pittore del Seicento Rutilio Manetti. La Procura di Macerata ha aperto un’inchiesta penale e sembra che proprio Vittorio Sgarbi risulti indagato per riciclaggio di beni culturali.

Sgarbi al giornalista di Report Manuele Bonaccorsi "faccia di merda…se lei muore in un incidente stradale io sono contento..me lo auguro…adesso tiro fuori l'uccello!"

un sottosegretario alla cultura così solo noi…orgoglio italiano…#Sgarbi #Report #ReportRai3#29gennaio pic.twitter.com/6LNHg3jSUi — Sirio (@siriomerenda) January 28, 2024

🔴 Il sottosegretario Sgarbi è tornato ad augurarci buon lavoro



Alle accuse della Procura di Imperia, di aver esportato il De Boulogne illecitamente Sgarbi ribatte dicendo che il quadro non era suo. Tra un insulto e l’altro ce l’ha ripetuto più volte pic.twitter.com/A3tGgpT1UA — Report (@reportrai3) January 28, 2024

“Lei non sa un ca**o ed è un totale ignorante. Non voglio parlare con lei perché ha una faccia di me***”, ha dunque incalzato ancora Vittorio Sgarbi che in merito alla trasmissione aggiunge: “È una trasmissione che quando la guardo mi viene il vomito, con quella faccia da Montanari di quello lì, non sapete un ca***”.