Vittorio Menozzi non è più un concorrente del Grande Fratello. È stato eliminato nel corso della puntata del 12 febbraio 2024 perché ha perso al televoto contro Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Stefano Miele. Se la prima è poi diventata finalista, a stretto giro è uscito anche il suo amico Stefano e proprio in semifinale Federico. In quella stessa puntata in cui il modello ha salutato per sempre la possibilità di arrivare in fondo al reality, si era molto parlato del ‘triangolo amoroso’ tra lui, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

Entrambi sembravano interessati alla ex single di Temptation Island che però allora aveva deciso di non approfondire il rapporto con nessuno dei due. Le cose sono poi cambiate perché una volta uscito Vittorio, piano piano Greta si è avvicinata a Sergio, con cui si è anche sfogata alla fine della scorsa puntata, quella della semifinale in cui ha trionfato contro Garibaldi.

“Ecco perché Vittorio non era in studio al GF”

Finita la diretta, infatti, Greta si è confrontata con Sergio con cui ha ammesso di essere dispiaciuta per Giuseppe ma anche di essere molto contenta per lei. Perché si è resa conto di essere amata fuori e ora non ha più paura di uscire. Alla fine è scattata una dichiarazione importante: nessun altro uomo sarebbe stato in grado di farla sciogliere e di farla aprire come ha fatto Sergio.

Tornando a Vittorio, a proposito dell’ultima puntata del Grande Fratello, non è sfuggita la sua assenza in studio. Aveva già annunciato mediante il suo profilo Instagram che non ci sarebbe stato ma non ha aggiunto altro sui motivi. In queste ore, però, è trapelata un’indiscrezione forte su questa sua strana assenza, dal momento che non è mai mancato.

Deianira Marzano ha riportato una segnalazione sul conto dell’ex gieffino. Fonti a lui vicine, infatti, hanno fatto sapere che la famiglia di Vittorio, soprattutto i suoi genitori, sarebbero molto arrabbiati con il Grande Fratello a causa di tutta la questione che lo ha visto coinvolto con Beatrice Luzzi. Per questo, visto che Vittorio si lascerebbe molto influenzare dal giudizio dei suoi genitori, avrebbe deciso di non presentarsi e pare che abbia intenzione di disertare anche la finale. Sarà vero? Lui non ha risposto a questa segnalazione.