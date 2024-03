Anita Olivieri fuori dal Grande Fratello. E ora finalmente con Alessio Falsone, che è stato eliminato al televoto pochi giorni dopo di lei, nella puntata di giovedì scorso. La coppia, l’ultima nata nella casa, avrà modo di raccontarsi al pubblico di Canale 5 domenica 24 marzo nel salotto di Silvia Toffanin. Saranno entrambi ospiti infatti della nuova puntata di Verissimo. L’ex fidanzato di lei che avevamo visto anche nella casa a San Valentino, Edoardo?

Nei giorni scorsi aveva fatto sapere che non avrebbe rivisto Anita, “nemmeno in cartolina”, e si era ironicamente definito “ballerino” nella bio di Instagram perché “cornuto non era disponibile”. Durante la semifinale, quando Anita è tornata per qualche minuto in casa e riabbracciato Alessio, Alfonso Signorini aveva subito approfittato per chiederle dell’ex e se ci fossero stati sviluppi.

Anita contro l’ex fidanzato Edoardo

“Ho una curiosità che non riesco proprio a resistere. Ma lo hai sentito Edoardo?”. Anita ha risposto di no “perché devo un attimo metabolizzare tutto…”.E ancora: “Al momento l’unica cosa che sento di fare è continuare a guardare il GF, vedere i miei amici, vedere lui. Deve finire tutto, devo metabolizzare e poi riuscirò…”. “Assolutamente, certo. Stai cercando di metabolizzare”, la replica del conduttore.

Ora però Anita ha deciso di parlare. In queste ore ha pubblicato un lungo sfogo social che ai più è sembrato essere rivolto al suo ex fidanzato Edoardo. “Io non riconosco più certe persone. Pensavo non fossero interessate alla visibilità, riservate, lontane da questi mondi e questi contesti. Poi vedo aumentare i follower grazie alla situazione, sfruttare la cosa, mangiarci sopra e iscriversi ad un’agenzia di tv. Seguire e parlare con gente che mi diffama dalla mattina alla sera, gente che ha minacciato me e la mia famiglia. Un circo”.

“La verità è che il 90% delle persone nella vita vuole diventare ‘qualcuno’ poi c’è quel 10% che vuole fare show e non lo ammette. Alla fine si è fatta tanta fatica per crearsi qualcosa di proprio e poi ritrovarsi a lavorare grazie al merito di qualcun altro. Per me è meglio così”, ha concluso Anita nella Storia. E tutti, come detto, pensano che ce l’abbia proprio con il suo ex fidanzato vista anche la foto di lei al GF con davanti il telefono che però non ha squillato.