Vittorio Menozzi in lacrime al Grande Fratello: un dolore troppo grande. Il ragazzo si è lasciato andare dopo l’uscita improvvisa di Beatrice Luzzi a causa della perdita del padre. Dopo qualche ora, è arrivata anche la reazione di Vittorio Menozzi. Dopo aver appreso la notizia, Menozzi si è mostrato rabbuiato e profondamente toccato per quanto accaduto alla sua amica. I due sono molto legati e questo momento delicato per Beatrice ha influenzato notevolmente Vittorio Menozzi.

Beatrice non è solo un’amica fedele per lui, ma anche un importante punto di riferimento nella Casa e adesso che non c’è, il ragazzo sembra quasi perso. Menozzi però ha vissuto il suo dolore in solitudine: in alcune immagini si vede il suo volto scuro e segnato dalle lacrime. A dargli sostegno ci ha pensato Stefano Miele che ha subito notato il disagio di Menozzi e gli ha offerto un abbraccio sincero.





Vittorio Menozzi in lacrime al Grande Fratello

Poi l’uomo lo ha invitato a tavola e si due si sono fatti due chiacchiere. Il problema è che questo gesto, tuttavia, ha intensificato l’angoscia di Vittorio, che non è riuscito a trattenere le lacrime. A questo punto, per evitare gli sguardi degli altri, si è rifugiato in cucina e, appoggiandosi al frigorifero, si è lasciato andare al pianto.

Più tardi anche Fiordaliso ha notato la sofferenza di Vittorio Menozzi e, avvicinandosi a lui, lo ha portato in camera da letto cercando di confortarlo. Insieme hanno mandato un abbraccio a Beatrice Luzzi consapevoli che in situazioni così difficili le parole risultano spesso insufficienti. “A un dolore così grande non puoi dare consolazione”, ha quindi detto Fiordaliso, asciugando le lacrime di Vittorio.

A quel punto Vittorio Menozzi è apparso quasi più cupo e pensieroso, Fiordaliso allora lo ha incoraggiato a tornare tra gli altri e a trovare il coraggio di affrontare questa situazione difficile. Vittorio ha cercato di seguire questo consiglio, tornando nel gruppo, ma ha dedicato comunque un pensiero alla sua coinquilina. Se Beatrice Tornasse, forse Vittorio sarebbe il più felice in assoluto.

