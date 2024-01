Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per un grave lutto familiare: è morto il suo papà, lo stesso che aveva subito un intervento poche settimane fa motivo per cui era uscita momentaneamente dal gioco. La notizia del lutto è arrivata ovviamente anche ai suoi coinquilini, che hanno avuto reazioni diverse. Reazioni, alcune, che hanno spinto persino Alfonso Signorini a intervenire. Il conduttore del Grande Fratello su Instagram ha pubblicato un pensiero piuttosto deciso.

“La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”, ha scritto lasciando dunque intendere che nella prossima puntata si parlerà anche di questo. Ma cosa è successo nello specifico? Non tutti i concorrenti hanno avuto la reazione di Vittorio Menozzi, che avrebbe voluto stare accanto a Beatrice Luzzi in un momento così complicato.

Leggi anche: “Che figura di m…, vergogna!”. Lutto Beatrice, Rita Dalla Chiesa è una furia





GF, Garibaldi nel mirino dopo l’addio di Beatrice

Il 23enne con l’attrice ha stretto un legame di grande complicità in questi mesi e appresa la triste notizia è scoppiato in lacrime, supportato da Fiordaliso che asciugandogli le lacrime gli ha detto: “Davanti ad un dolore così grande non c’è niente che tu possa fare, lo sa che le vogliamo bene, che ci manca e speriamo che torni presto”.

Tra i più criticati c’è invece Giuseppe Garibaldi, che come se niente fosse accaduto ride e scherza, fingendo anche di baciare un manichino, sebbene lui con Beatrice Luzzi avesse avuto un rapporto decisamente più intimo. Alla vista di quelle immagini i fan dell’attrice si sono immediatamente scagliati contro di lui, accusandolo di essere stato apatico per giorni e di essersi poi svegliato d’un tratto, proprio nel momento più sbagliato.

#Grandefratello

Questo piange da 3 giorni facendo la vittima, oggi si è risvegliato ringalluzzito per un lutto dicendo alla sua amica che in confessionale porta buone notizie, i beabaldi hanno anche il coraggio di dire che soffre, che schifo di persona. pic.twitter.com/VCbdG1m4b8 — fm (@La_gazzette) January 3, 2024

Su X, infatti, sono diversi i video in cui il bidello calabrese si diverte a ballare, prendendo tra le braccia un manichino e inscenando anche un bacio appassionato davanti a Anita Olivieri e Massimiliano Varrese che si sbellicano dalle risate. Non solo lui, anche Letizia Petris ha ricevuto forti critiche dopo la frase “non si può fermare un programma tv”.