Un racconto davvero ‘sovrannaturale’. Filippo Bisciglia ha stupito tutti recentemente durante l’ultima puntata di “Obbligo o Verità“, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che va in onda il lunedì sera alle 21:20 su Rai 2. Lo show è arrivato al quarto appuntamento e fortunatamente pare che gli ascolti inizino ad aumentare dopo una partenza non proprio entusiasmante.

Il conduttore televisivo nativo di Roma ha raccontato in puntata di aver vissuto un’esperienza di ‘pre-morte’. Tra lo stupore del pubblico e dei presenti in studio Filippo Bisciglia ha ricordato cosa gli è successo quando all’età di 16 anni ha avuto un grave incidente.

Leggi anche: “Alfonso via, c’è l’altro conduttore top”. Grande Fratello, cambio epocale alla guida: chi arriva





Il racconto choc di Filippo Bisciglia: “Ho visto la luce bianca e poi…”

“Io ho visto quella luce bianca di cui si parla sempre – ha dichiarato il conduttore di Temptation Island durante il programma di Alessia Marcuzzi Obbligo o Verità – L’ho vista, ero in motorino e una signora mi ha preso, mi sono rotto le ossa della testa e altre ossa. Ho iniziato a parlare con Dio, a dire ‘ma io ho solo 16 anni'”.

“E poi ho parlato con mio nonno, che era appena morto – ha proseguito Filippo Bisciglia – Gli ho detto: ‘Nonno aiutami’. In seguito, mi sono svegliato in ospedale e ho visto davanti a me mio padre che stava piangendo. Quando raccontano di quella luce bianca è vero, io l’ho vista. Mi vengono i brividi ancora ora a parlarne”.

In seguito Filippo Bisciglia ha raccontato della malattia che ha avuto quando era un bimbo: “Sono stato un bambino con una bellissima infanzia, ho avuto un problemino quando ero piccolo: non ho camminato dai 2 ai 4 anni ed è stata tosta, però questa cosa mi ha formato il carattere”.

“Questo è l’indirizzo, se volete”. L’annuncio di Helena dopo il Grande Fratello e scoppia la polemica