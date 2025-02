Grande Fratello, le parole di Giglio colpiscono Maria Teresa Ruta. Momento di confidenze nella Casa e tema piuttosto delicato. In realà era stato lo stesso Luca Giglioli, per tutti Giglio, a parlare di questo fatto qualche tempo fa. A Lorenzo Spolverato e altri inquilini il giovane di Reggio Emilia aveva rivelato che una volta una ragazza, fuori dalla discoteca, gli aveva spento la sigaretta sul braccio.

Lì per lì l’episodio era passato quasi in sordina visto che lo stesso Giglio lo aveva raccontato tranquillamente, descrivendo il gesto come un “ricordo di vita“. Lui ha parlato diverse volte di questa ‘tendenza’ all’interno della Casa. Adesso Maria Teresa Ruta, che è rimasta colpita da questi racconti, ha voluto vederci chiaro, apparendo molto preoccupata per il coinquilino.

Leggi anche: “Via anche lui”. Grande Fratello, un altro concorrente pronto a salutare tutti





Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Giglio si sono ritrovati sul letto a parlare di quello che è successo recentemente nella Casa. L’ex miss Italia ha sparato a zero sugli ex amici Helena e Javier. Poi si è parlato di Maria Teresa Ruta che la sera prima aveva chiesto a Giglio perché si facesse tutte queste cose sulla pelle, con le sigarette, coi coltelli…: “Non è che c’è qualcosa di sofferenza sotto?” le parole della giornalista.

Giglio, però, ha subito smentito: “No guarda Mary, non è autolesionismo; è solo per ricordo, lo faccio così per…”. A quel punto Shaila Gatta ha chiesto: “Ma perché, cos’è che fai?”. E Giglio: “Mi spengo le sigarette sulle braccia. L’altro giorno mi sono tagliato qui da solo; perché sono le cicatrici, mi piacciono come ricordo”. A quel punto la regia ha staccato, ma della vicenda ne stanno parlando molti sui social.

In tanti hanno commentato le parole di Giglio: “Giglio non normalissimo. Si vede che si trattiene. È sempre allucinato” ha scritto un utente. Un altro ha scritto: “Comunque all’interno di quella casa c’è una gioventù con grossi problemi e non vengono analizzati nelle dovute maniere! Può un Giglio bruciarsi con le sigarette e farsi i tagli sulla pelle? DATE UN AIUTO CONCRETO A QUESTI RAGAZZI PIENI DI RABBIA INTERIORE”. E voi, come la pensate?”.

“Ora te lo posso dire”. Grande Fratello, Federico lo dice a Shaila. E il pubblico vola