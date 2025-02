Pessima notizia in arrivo per un concorrente del Grande Fratello. Dopo l’eliminazione di Alfonso, adesso è un altro gieffino sempre più vicino all’uscita di scena. Le ultime indiscrezioni sul suo conto non sono affatto buone e dunque dovrebbe iniziare a preparare le valigie e a ipotizzare che molto presto debba dover tornare a casa.

Il concorrente in questione del Grande Fratello non è ancora a conoscenza dei dettagli, ma la situazione per lui sarebbe molto rischiosa e l’eliminazione avrebbe una probabilità molto alta. Andiamo a vedere insieme cosa è venuto fuori in queste ore e per quale motivo potrebbe non continuare l’avventura nel reality show di Alfonso Signorini.

Grande Fratello, concorrente verso l’eliminazione: chi è

Nella prossima puntata di giovedì 20 febbraio ci sarà una nuova eliminazione al Grande Fratello e in lizza per andare via ci sono ben 10 gieffini. Un numero quasi da record, ma solamente un concorrente non proseguirà la sua corsa verso la finale. Possiamo subito dirvi che, stando al sondaggio di Forum Free Grande Fratello, Iago dovrebbe restare nel programma essendo al primo posto col 18% delle preferenze.

In seconda posizione c’è Shaila con il 15,5%, poi troviamo Stefania al 14,7%, Amanda al 14,% e Federico all’11%. Dovrebbero farcela senza tanti patemi anche Chiara e Mariavittoria, rispettivamente al 9% e al 7,7% dei voti. Giglio è dato al 3,6% e Maria Teresa al 3%. L’eliminato dovrebbe invece essere Maxime, che non andrebbe oltre l’1,7% delle preferenze.

I fan di Maxime sperano in una rimonta del loro beniamino, ma già superare Maria Teresa apparirebbe complicato. Non resta che attendere i voti ufficiali del 20 febbraio per capire chi lascerà il GF.