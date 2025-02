Il Grande Fratello continua a essere terreno di scontri e confronti accesi tra i concorrenti. Dopo l’ultima puntata, andata in onda il 17 febbraio, a catalizzare l’attenzione è stato un acceso diverbio tra Federico Chimirri e Shaila Gatta, che si sono confrontati a tavola senza filtri, mettendo in luce la reciproca antipatia.

La puntata si era conclusa da poco, ma la tensione tra Shaila e Federico era tutt’altro che svanita. Dopo una settimana di accuse e commenti taglienti, la ballerina ha deciso di affrontare faccia a faccia lo chef, cercando di chiarire alcuni punti rimasti in sospeso. Il battibecco è iniziato quando Chimirri ha criticato Alfonso D’Apice, giudicandolo eccessivo nelle sue reazioni durante la settimana.

Grande Fratello, Federico a Shaila: “Mi stai sulle balle”

A quel punto Shaila è intervenuta per difenderlo, sottolineando come anche Federico avesse dimostrato atteggiamenti simili in passato: “Una persona quando si arrabbia diventa Super Saiyan, anche tu sei aggressivo”, ha affermato la Gatta. Di fronte a questa affermazione, Chimirri non ha negato: “Hai ragione”, ha ammesso, senza però abbassare i toni dello scontro.

La ballerina ha poi aggiunto: “Io l’ho subito, mi hanno detto che sono cambiata per il mio compagno. Alfonso ha pagato il prezzo di aver difeso Chiara, infatti è uscito”. Dopo un botta e risposta sempre più infuocato, Federico ha deciso di essere completamente sincero su ciò che pensa di Shaila: “Mi stai sulle balle, mi stai veramente sui cog***i, sei di una presunzione assurda”, ha detto lo chef senza mezzi termini.

La replica della Gatta non si è fatta attendere: “Che uomo che sei, che belle parole che dici, sei proprio educato“, ha risposto con sarcasmo. Quando Federico ha insistito sul fatto che i suoi modi di fare la rendano indisponente, Shaila ha ribattuto: “Io sono tranquilla, sei tu che non reggi la verità o un confronto normale”.

Lo scontro tra Shaila e Federico ha immediatamente infiammato i social, con i fan divisi tra chi difende la ballerina e chi invece sostiene lo chef. Su X, il dibattito è esploso con commenti contrastanti.

Federico a Shaila,



Mi stai sulle balle, mi stai veramente sui cogl1oni, sei di una presuzione assurda



👏👏👏👏👏👏👏👏



Vota Federico, Vota Federico, VOTA FEDERICO#grandefratello pic.twitter.com/BbOJTTkteg — mullon3 (@mullon34) February 18, 2025

“Lei è proprio una regina, non sbaglia un colpo”, “Votiamo Federico, si deve salvare”, “Che cafona”, “Non la può avere e la scredita”, “Almeno lui è diretto e dice le cose in faccia”, “Federico è proprio il concorrente di quest’edizione”, “Maleducato nei confronti di una donna”, “Dovrebbero fargli una statua”, “Ma perché se è così tanto criticata è sempre la più salvata al televoto?”.

L’episodio ha confermato che i due concorrenti non si sopportano, e molto probabilmente il loro rapporto non migliorerà nei prossimi giorni. Resta da vedere come si evolverà la dinamica tra Shaila e Federico e se il pubblico premierà o punirà i loro comportamenti nelle prossime nomination.