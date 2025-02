Grande Fratello, colpo di scena sulla finale del reality show di Canale 5. Una indiscrezione clamorosa è appena emersa sui social: si annuncia una svolta storica, un cambiamento mai visto in 25 anni di storia del programma. La notizia sta già suscitando molta discussione, al momento l’impatto sul pubblico sembra non essere stato del tutto positivo. Come spesso accade quando si parla di Grande Fratello, sono già circolate diverse ipotesi sulle motivazioni che potrebbero nascondersi dietro questa decisione.

Di certo finora c’è il nome del primo finalista: Lorenzo Spolverato. Il fotomodello milanese ha infatti vinto il televoto flash, battendo altri tre concorrenti uomini: Alfonso D’Apice, Luca Giglioli e Javier Martinez. Ma siamo solo all’inizio di un percorso che culimenrà alla fine di marzo. Alfonso Signorini ha annunciato infatti un nuovo televoto, basato sulle nomination dei concorrenti. Non si tratterà di un televoto eliminatorio, ma il pubblico dovrà scegliere chi salvare tra Amanda, Chiara, Jessica, Maria Teresa, Maxime e Stefania.

Leggi anche: “Mi ha ingannata, stop”. Grande Fratello, Helena mette un punto. Ma con la tristezza nel cuore





“Il vincitore del Grande Fratello?”. Il colpo di scena clamoroso che cambia tutto

Il vincitore del nuovo televoto potrebbe essere il primo a dare iniziare una nuova “catena”, dalla quale potrebbe uscire il nome di un altro finalista. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione. Nel frattempo, l’account X Agent Beast sempre molto ben informato su cosa accade dietro le quinte del Grande Fratello ha lanciato una bomba: una “discussione tra i vertici Mediaset” riguardo a una decisione storica sul GF: “La doppia vittoria è stata proposta come possibile svolta per il format. Una discussione tra i vertici è un forte indizio che non è solo una speculazione”, scrive l’esperto.

Per la prima volta in 25 anni, quindi, il Grande Fratello potrebbe avere due vincitori. L’ipotesi ha scatenato il pubblico, che si è subito lanciato in numerosi commenti. Alcuni si chiedono: “Doppia vittoria perché uno è il vero vincitore per il pubblico e l’altro per gli autori?”.

🚨 Arrivano conferme: opzione doppia vittoria in discussione

📌 La produzione valuta seriamente il format con due vincitori.

🔴 Possibile test per le edizioni future.

🔴 Si studia l’impatto sul pubblico e sulle dinamiche finali.#GrandeFratello — Agent Beast (@Agent__Beast) February 12, 2025

I malpensanti, invece, sospettano una manovra studiata a favore di due concorrenti: “Nel senso che volete fare vincere Lollo e Shaila, così Spolverato è più felice?”. Un altro telespettatore si augura che la scelta del secondo finalista sia fatta ina maniera equa: “Ma spero almeno in una divisione tra categoria femminile e maschile, altrimenti non ha senso (già ne ha poco). Il vincitore in una competizione è uno, non è un gioco di squadra”. Altri si rassegnano: “Ormai Grande Fratello è un circo”. Infine, c’è chi afferma: “È il format più variabile dell’intero panorama televisivo mondiale. Cambia tutto da puntata a puntata. Ci saranno avvocati che continueranno a stilare nuove clausole per i concorrenti”.