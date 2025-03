Siamo ormai a pochi passi dalla notizia attesa da oltre 6 mesi. Il Grande Fratello si concluderà lunedì 31 marzo con l’elezione del vincitore o della vincitrice e proprio nella giornata del 26 marzo si è capito un po’ di più su chi potrebbe trionfare. Gli altri resteranno a secco e dovranno solamente accettare il triste verdetto.

Il nome del vincitore del Grande Fratello sembra ormai chiaro a molti e farebbe impazzire di gioia tutti i fan della protagonista. Si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio, che farebbe ammutolire i suoi rivali. Vediamo insieme cosa è stato riferito sull’ultimo appuntamento del reality show.

Grande Fratello, chi sarà il vincitore: fuori proprio il suo nome

Possiamo subito anticiparvi che a vincere dovrebbe essere una donna. La concorrente del Grande Fratello batterebbe tra l’altro in maniera abbastanza netta tutti i contendenti al successo. I risultati del sondaggio del sito Angolo delle Notizie appaioni lineari e non lasciano trasparire troppi dubbi.

Non avrebbe grosse chance di farcela Jessica, che si fermerebbe al 14% delle preferenze. Sopra di lei Zeudi con il 24%, mentre Lorenzo si piazzerebbe in seconda posizione con il 30%. A vincere il GF sarebbe Helena con ben il 40% dei voti, che le permetterebbero di conquistare l’edizione e i 100mila euro in palio.

Vedremo se Helena ce la farà davvero a sopravanzare tutti i coinquilini e ad esultare insieme a Javier, ai suoi amici e ai fan.