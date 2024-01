“Gravissimo!”. Grande Fratello, Garibaldi rischia tutto, la frase choc non passa inosservata e adesso in tanti chiedono l’allontanamento dal reality. Ci risiamo, dopo la terribile frase sui gay amici, Giuseppe ci ricasca e ne rispara una delle sue. Stavolta però, il pubblico, ancora sotto choc per le ultime affermazioni che sono sembrate agli occhi di molte omofoniche, arriva l’ennesima parola fuori posti. Anzi, più che parola un vero e proprio concetto formulato sicuramente solo male.

Ma cosa è successo? Il bidello ha fatto una battuta davvero terribile sui nuovi entrati. Parliamo di Sergio, Stefano, Monia, Federico e Marco. Il ragazzo calabrese ha promesso ai nuovi concorrenti entrati nei mesi scorsi che verranno fatti fuori uno ad uno: “Devo dire una cosa. Mi dispiace per i nuovi entrati, ma uno ad uno vi faremo fuori proprio tutti“.





Chiaramente tutti hanno capito cosa intendesse Garibaldi (fuori dal gioco, Ndr). Tant’è che alcune colleghe di Garibaldi si sono messe a ridere, mentre Stefano Miele ha ribattuto con forza: “Menomale che non ci fate fuori vuoi ma è il pubblico che farà fuori voi. Io non ho questo potere ma i telespettatori sì ce l’hanno. Ok che sei qui da tanto, ma magari ci sono dei nuovi che fanno la differenza“.

Poco dopo Beatrice Luzzi ha raccontato tutto a Vittorio Menozzi: “A un certo punto ha detto che farà fuori i nuovi uno dietro l’altro. Le ragazze sono scoppiate in una risata isterica. I nuovi ci sono rimasti malissimo. Stefano ha anche risposto dicendo che è il pubblico che farà fuori loro“. Il ragazzo allora ha fatto sapere: “Sai qual è la questione? Ok, va bene chi è dentro da mesi, ma ad oggi la maggior parte delle persone non fa nulla qui in casa. Girano tutto il giorno senza fare nulla“.

Garibaldi “ mi dispiace per i nuovi entrati ma i veterani vi faremo fuori ad uno ad uno “ AHAHAHAHAHAHAH CHE CONVINZIONE IL BIDELLO #grandefratello pic.twitter.com/fUk3J3aHjP — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 11, 2024

Giuseppe poi si è messo anche in un’altra strana situazione. Solo qualche ora prima aveva confessato a Perla: “Contro di te non mi posso mettere altrimenti mi mandano a casa subito. Quindi non mi ci metto proprio contro“. Vatiero allora le aveva replicato: “Allora vedi che sei davvero un giocatore?!”. C’era ancora questo dubbio?

