Anche a Uomini e Donne Maria De Filippi ha sempre un gran da fare, tra segnalazioni scottanti, scontri furiosi e rivelazioni e la nuova puntata non è stata da meno. Grandi protagonisti, al solito, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, poi è arrivato il turno di Barbara De Santi. La dama è tornata in studio all’inizio di questa stagione dopo anni di assenza e in queste settimane sta frequentando Orfeo.

Ha deciso di dare un’altra chance al cavaliere e accettato di incontrarlo. La dama lo ha invitato a uscire con alcuni suoi amici, ma dal suo racconto nello studio di Uomini e Donne la serata ha avuto un epilogo inatteso. Barbara ha accusato Orfeo di essere troppo prolisso ed egocentrico dopo la serata in cui, a suo dire, ha parlato solo di se stesso e detto anche cose poco carine.

UeD, Barbara De Santi smaschera Orfeo. Che chiede scusa

A un certo punto, sempre dal racconto di Barbara, di punto in bianco Orfeo ha deciso di alzarsi senza dire niente per andare a fumare, come ha poi scoperto dopo. Non solo. Il cavaliere non sarebbe stato gentile con alcuni suoi amici: a uno di loro personal trainer avrebbe detto che, in base alle sue esperienze, chi pensa solo ai muscoli non è una persona intelligente.

Lo studio è esploso per le risate, ma a proposito di muscoli Barbara ha tirato fuori un altro aneddoto e quindi smascherato il cavaliere con cui probabilmente non uscirà più. La dama ha riferito che Orfeo, senza essere ripreso dalle telecamere, ha sparlato di Mario, il corteggiatore di Ida Platano.

Di lui Orfeo avrebbe questa opinione: è un bambino e anche poco intelligente dato che pensa troppo ai muscoli. Il cavaliere si è scusato in studio con Mario, cercando di smorzare i toni, anche se il corteggiatore non se la sarebbe presa più di tanto. I presenti in studio e il pubblico da casa se l’è invece presa con Barbara e il suo atteggiamento infantile e anche un po’ cattivello: poteva evitare di riportare queste cose private.