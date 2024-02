Manuela Carriero è l’ex protagonista di Temptation Island e anche ex tronista di Uomini e Donne. Se nel primo programma è uscita con il tentatore Luciano Punzo e non con il fidanzato di allora, Stefano Sirena, nel secondo ha abbandonato prima di arrivare alla fatidica scelta. Poche settimane dopo il suo arrivo alla corte di Maria De Filippi ha deciso di lasciare per non essere riuscita a costruire nulla di importante con i suoi corteggiatori e in particolare con Michele Longobardi.

Ma anche perché, come confessato da poco, non le conveniva economicamente. “Sono store manager in un negozio nel centro di Roma e lavoro sui social. Non potrei mai fare solo l’influencer perché se non esco di casa vado in depressione. Lavorando per un negozio molto frequentato ed essendo a stretto contatto con il pubblico, mi fu chiesto di interrompere per qualche mese. Così mi misi in aspettativa. Per questo volevo velocizzare il mio percorso”, ha spiegato ancora Manuela Carriero.

UeD, ritocchino per Manuela Carriero

E ha anche aggiunto che, senza entrare nel dettaglio, “tra lavoro e sponsorizzazioni guadagno più che con il rimborso spese che c’è sul trono. Non mi sarebbe convenuto restare tanti mesi ma ero spinta dal desiderio di trovare l’amore”. Nonostante sia lontana dalla tv, continua a n’ex tronista di Uomini e Donne ha comunicato ai suoi followers sui social di essersi sottoposta a un intervento.

Si è rifatta il naso, per dirlo a parole povere, e si è detta felice di riuscire finalmente a respirare : “Ho fatto le chiamate a casa le infermiere mi hanno cambiato le lenzuola, ho messo il ghiaccio per sgonfiare un po’. Vi giuro che sto respirando con il mio naso”, dice nelle Store. Per molti una grossa sorpresa, visto che ha il naso perfetto. E l’ex tronista ha quindi raccontato di averlo fatto non per una questione estetica, ma di salute.

“La settoplastica è l’operazione chirurgica per la correzione del setto nasale deviato – ha scritto – Per setto nasale deviato, s’intende una deformità della lamina osteo-cartilaginea verticalmente interposta tra le due cavità nasali; tale deviazione compromette il normale flusso d’aria attraverso una o entrambe le narici. L’intervento non comporta nessun tipo di dolore. Sintomi: ostruzione di una o di entrambe le narici, congestione nasale, riduzione dell’olfatto, disturbi del sonno: russamento, apnee notturne. bocca secca. Il gonfiore e i lividi sono nella norma”.