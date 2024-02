“Perché non ha ancora scelto”. Uomini e Donne, pubblico contro Brando: la sua non è solo confusione

Uomini e Donne, dubbi su Brando e la sua scelta. Il pubblico si è fatto un’idea ben precisa. Nelle settimane scorsa era uscita una clamorosa indiscrezione, pubblicata dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che aveva ricevuto una segnalazione da un fan social. “Ho notato che il papà di Brando segue Beatriz su Instagram. Soltanto lei delle due corteggiatrici… chissà se sarà lei la scelta. Però ti dico che ho notato che la segue da settembre”. Una voce che sembrava mettere le carte in tavola.

Secondo la quale il papà del tronista avrebbe una preferenza nei confronti di Beatriz e la scelta non sarebbe potuta cadere altro che su di lei. Le cose stanno però in maniera molto diversa e, ancora, più complicate di quanto si possa immaginate. Le anticipazioni di Blasting news rivelano come: “Il tronista Brando, intanto, ha avuto modo di rivedere Raffaella in esterna”.





Uomini e Donne, il tronista Brando ancora non sceglie

“E le ha fatto una sorpresa andando a Napoli da lei: tra i due è scattato anche il bacio. Beatriz, poi ha chiesto informazioni a Brando sulla sua scelta finale: il tronista, però, non ha proferito parola su questo argomento, quasi a lasciar credere di essere ancora in alto mare in vista di quel momento che le sue pretendenti aspettano ormai da settimane”. Sul motivo della scelta che tarda una parte del pubblico avrebbe le idee chiare.

“A brando eddaje scegli che mi sembra che stai allungando troppo il brodo”. Commenti, e ce ne sono tanti, che sottolineano come Brando stia cercando ancora più visibilità. Vero, falso? Staremo a vedere. Intanto il pubblico è convinto che Beatriz sia la favorita. “Ovviamente Beatriz sarà la scelta. Purtroppo non viene mai, o quasi, scelta la persona che dimostra. Le persone sono sempre più attratte da quelle “sfuggenti” e questa ne è la prova anche se non capisco il perché”.

“Ma Maria che continua a spalleggiare Beatrix? Ma palese proprio. E lui che balla perché è giusto, ma giusto che? Devi desiderarla una persona. Povera Raffaella, ma una cosa sicuro dureranno 1 mese insieme, lei si sente una reginetta e ancora una volta ha dimostrato quanto è infantile”.