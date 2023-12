Una nuova puntata di “È sempre mezzogiorno” che si è aperta però in modo inusuale. Con le scuse della padrona di casa, ossia Antonella Clerici. Prima di dare il via al consueto appuntamento con il suo seguitissimo programma di cucina in onda su Rai 1, e nello specifico alle ricette per il Natale, la conduttrice ha rubato qualche minuto di tempo a Daniele Persegani, che stava per iniziare la sua preparazione dei tortellini.

“Sapete che io dico tutto quello che ho nel cuore” ha esordito la Antonella Clerici. Ma chi non ha seguito le ultime puntate di “È sempre mezzogiorno” deve sapere che il riferimento è a quanto accaduto pochi giorni prima. A martedì scorso per la precisione, quando un’uscita infelice di Sergio Barzetti ha sollevato un polverone. Si parlava del bere vino mentre si cucina e lo chef ha dett: “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda”.

Antonella Clerici, le scuse in diretta

Una battuta infelice per cui lo stesso Sergio Barzetti si è scusato sui social, come ha ricordato Antonella Clerici mentre si rivolgeva al suo pubblico. Ha anche precisato che conosce lo chef da anni e sa che tipo di persona è. “Io so la persona che è ma ha fatto veramente una battuta che… Noi eravamo in diretta io ho cercato di sottolineare che era una battuta infelice ma forse non l’ho fatto abbastanza” ha detto.

“Mi dispiaccio e me ne scuso perché questa è casa mia e anche casa vostra, chi viene ed entra nelle nostre case, io mi scuso qui lui lo ha già fatto sui social ma io lo faccio qui. E’ giusto dirle le cose, rimangono nell’aria e non è giusto. Noi lanciamo anche messaggi importanti, anche di tortellini ma anche di cose serie”, ha concluso la conduttrice.

Nelle ultime ore, in effetti, molti avevano notato che Antonella Clerici, dopo quell’uscita fuoriluogo di Sergio Barzetti, avrebbe dovuto essere più decisa. Dopo le scuse, poi, nella cucina di “È sempre mezzogiorno” è tornato il clima di sempre e c’è stata anche una dolce sorpresa per la presentatrice da parte di Alessandra Spisni.