Durante l’edizione delle 13 del Tg5 è andato in onda un servizio dedicato alla finale del Grande Fratello. Finale vinta a sorpresa dalla cantante Jessica Morlacchi che ha battuto Helena Prestes, data per grande favorita. Nell’occasione, la giornalista presente in studio ha raccolto le prime impressioni sia della vincitrice, sia del conduttore del programma, Alfonso Signorini.

Signorini ha commentato con entusiasmo la vittoria di Jessica, sottolineando come il suo successo rappresenti un trionfo della semplicità e della normalità: “La vittoria di Jessica è la vittoria della ragazza della porta accanto, della ragazza che ha fatto della normalità e della semplicità il suo stile di vita”.

Nel corso dell’intervista, il conduttore ha espresso anche il suo rammarico per la sconfitta di Helena Prestes, elogiando il percorso compiuto dalla modella brasiliana durante i sei mesi e mezzo di permanenza nella casa. Tuttavia, ha voluto evidenziare come Helena abbia comunque ottenuto qualcosa di importante: “Mi spiace per Helena, ma comunque c’è da dire che lei ha già vinto in amore”, ha affermato, riferendosi alla relazione nata con Javier Martinez.

La giornalista del Tg5 ha poi intervistato la vincitrice, Jessica Morlacchi, visibilmente emozionata, che ha condiviso il suo desiderio di tornare sulla scena musicale:

“Io non ci sto capendo nulla. Sono dentro ad un frullatore di emozioni…Non posso credere che sia successo a me. Sono stata ferma e non volevo. Adesso voglio ripartire penso che sia il momento giusto. Voglio cantare. Vi romperò le scatole a tutti”.

All’interno del servizio ha preso la parola anche l’opinionista Cesara Buonamici, che ha manifestato la sua gioia per la vittoria di Jessica: “Quando ho capito che poteva vincere Jessica sono stata felicissima. Se lo merita tutto e sono sicura che riavremo la grande Jessica che conoscevamo”. Infine, il servizio ha confermato il ritorno del Grande Fratello a settembre, anche se resta ancora incerta la presenza di Alfonso Signorini alla conduzione. Sui social, infatti, si rincorrono voci su un possibile cambio della guardia.

