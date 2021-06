Uomini e Donne ha chiuso i battenti ed è andato in pausa estiva ma la curiosità del pubblico di Maria De Filippi non va mai in vacanza. Non solo sui prossimi protagonisti – e le indiscrezioni già cominciano a fioccare come quella su Francesco Chiofalo tronista a settembre – ma anche e soprattutto per i personaggi storici del programma di Maria De Filippi, dunque dame e cavalieri attuali o passati.

Nelle ultime ore a finire nel mirino è stata Veronica Ursida, la bella dama che è stata più volte al centro della scena per feroci scontri con Armando Incarnato, con cui aveva avviato una conoscenza poi finita male. Tra le discussioni con il cavaliere napoletano, Veronica Ursida ha continuato a cercare l’amore nello studio Mediaset.

Veronica Ursida a cena con un ex cavaliere di UeD

Quindi ha conosciuto Giovanni Longobardi e insieme hanno lasciato Uomini e Donne per conoscersi meglio fuori ma dopo poco tempo la loro storia è finita con tanto di lettere pubbliche. E mentre lui non ha più fatto ritorno nello studio di Canale 5, Veronica Ursida è tornata ma solo per una puntata. Infine ultimamente la dama è stata protagonista di uno scontro social contro Roberta Di Padua e Valentina Autiero.





Anche su Instagram Veronica Ursida è molto attiva ed è lì che i suoi fan la seguono e riempiono di like e commenti. In queste ore sta facendo parlare di sé per le foto pubblicate dal sito Isa e Chia che la ritraggono con un ex cavaliere, anche lui molto chiacchierato, del parterre: Stefano Torrese. I due ex UeD sono stati beccati insieme in un ristorante di Roma.

Lui, Stefano Torrese, è l’ex di Pamela Barretta e al contrario di Veronica Ursida non è più tornato in trasmissione. Ora ex dama ed ex cavaliere sono stati immortalati a cena insieme anche se non è dato da sapere se si siano incontrati per amicizia o se si stiano frequentando. I fan hanno subito notato che sui social non si seguono ma proprio perché lei è di solito molto attiva su Instagram sperano che presto possa dare loro qualche aggiornamento.