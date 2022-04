Belen Rodriguez la conosciamo tutti. La showgirl, modella, conduttrice e donna di spettacolo argentina è uno dei volti più noti non solo della tv ma potremmo dire del globo. Recentemente si è molto parlato della crisi e poi della fine della sua relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese. I due hanno avuto una storia travolgente dalla quale poi è nata Luna Marì. Qualche mese dopo, tuttavia, il rapporto tra Belen e Antonino è finito. Ma oggi il gossip parla di Veronica Cozzani, mamma di Belen.

Belen è tornata con il suo ex Stefano De Martino, altro personaggio famoso fin dai tempi di Amici e oggi affermato conduttore tv. Nonché papà del suo primogenito Santiago. Proprio nelle ultime ore la bella originaria di Buenos Aires ma ormai italianissima ha fatto una battuta rispondendo ai fan sul suo ritorno di fiamma: “fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne…”. Che stia già mettendo le mani avanti, come si suol dire?





La notizia che sta facendo il giro del web adesso, però, è un’altra e riguarda la mamma di Belen Rodriguez. Ovvero Veronica Cozzani de Rodriguez. Classe ’63, famosa per avere dato alla luce non solo Belen, ma anche Cecilia e Jeremias, la prima fidanzata di Ignazio Moser, il secondo ora all’Isola dei Famosi. Ma perché si parla tanto di Veronica? Beh, a quanto pare il cast di un famoso programma tv avrebbe pensato proprio a lei per la prossima attesissima edizione.

Stiamo parlando del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini e i suoi sono già al lavoro per preparare una settima edizione esplosiva. E secondo il solitamente ben informato magazine Nuovo ecco spuntare proprio il nome di Veronica Cozzani de Rodriguez fra i possibili concorrenti. La curiosità è che proprio lei è l’unica della famiglia a non aver mai presto parte ad un reality. E pensare che uno dei suoi sogni da giovane era proprio quello di far parte del mondo dello spettacolo.

Sentite cosa ha detto qualche tempo fa Cecilia Rodriguez su mamma Veronica: “Quando era giovane, mio padre dice che si giravano pure i tavoli a guardarla. Era timidissima, ma una bomba sexy. Molto simile a mia sorella in tanti atteggiamenti, ma quell’altra zero vergogna, almeno si è lanciata. Mia mamma non ha fatto forse quello che voleva fare, avrebbe potuto fare la modella. Mio padre le aveva regalato anche un book dal fotografo. Penso che quel mondo l’affascinasse tanto, attraverso noi vive un po’ quello che avrebbe voluto fare”. Ma forse è arrivato il momento, finalmente, di provare in prima persona. O no?

