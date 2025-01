Grande Fratello, Eva Grimaldi nel mirino del pubblico. Le recenti dichiarazioni dell’attrice hanno alzato un vero polverone, ma facciamo un passo indietro. Nell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini non ci sono state eliminazioni, bensì un abbandono. Jessica Morlacchi ha deciso, infatti, di lasciare la Casa non accettando la nomination d’ufficio con Ilaria e Helena. Proprio sul suo conto Eva ha svelato un retroscena.

Inoltre da giorni si parla delle liti che hanno visto protagonista Helena Prestes, una con Ilaria Galassi, l’altra, quella del ‘bollitore volante’, proprio con Jessica. Ebbene Eva Grimaldi ha detto la sua anche su quest’ultimo avvenimento ed il suo intervento non è passato certo inosservato. In sostanza lei ha preso le difese della modella brasiliana, mettendo in evidenza un dettaglio che sarebbe passato in secondo piano.

Eva Grimaldi svela un retroscena su Jessica, poi difende Helena

Secondo quanto riporta Biccy Eva Grimaldi ha rivelato un retroscena sull’abbandono di Jessica Morlacchi: “Qualche giorno fa lei era senza microfono in bagno, sono entrata e me lo sono tolta anche io e in quell’occasione mi ha detto che si sarebbe voluta ritirare, che non sarebbe riuscita a passare il Natale lontano dalla famiglia e che stava male”.

Eva ha anche aggiunto: “Io conosco Jessica e da quando sono entrata ho visto che quella non era la Jessica che conoscevo. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma lei aveva già detto che si sarebbe voluta ritirare. Mi aveva detto che sarebbe voluta uscire il 13 gennaio”.

Dopo la diretta Eva Grimaldi ha inoltre preso le difese di Helena e queste parole stanno provocando diverse reazioni sui social: “Quando hai preso il bollitore non sei venuta direttamente al tavolo, gli hai tolto l’acqua perché avevi paura che fosse calda, poi l’hai riempito di nuovo e sei venuta. Questa è una cosa bella! Non è uscita in puntata”.

