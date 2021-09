Doppio appuntamento per Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Dopo il pressing dei vertici di Mediaset, la conduttrice ha accettato la sfida dell’appuntamento sia il sabato che la domenica. Da anni la Toffanin raccoglie ottimi risultati con Verissimo, venendo puntualmente premiata dai telespettatori. Leader indiscussa della fascia pomeridiana del sabato, ora dovrà cimentarsi in una nuova e stimolante sfida televisiva.

Ora ci sarà la sfida della domenica contro alcuni giganti della tv: a sfidare Mara Venier e Francesca Fialdini, rispettivamente al timone degli show di Rai Uno Domenica In e Da noi… A ruota libera. A tirare la volata alla fidanzata di Pier Silvio ci sarà Anna Tatangelo con Scena da un matrimonio. Mediaset sta cercando di cambiare di rotta dopo anni in cui c’è stato un totale dominio da parte dei programmi di Barbara D’Urso, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso.

La dirigenza del Biscione ha motivato la mossa dicendo che ormai il genere dell’infotainment, in cui si mescolano cronaca, attualità e gossip – di cui è maestra Barbara d’Urso – è passato di moda. Da qui la decisione di ridimensionare drasticamente la conduttrice campana e tentare nuove strade. E di percorrere strade diverse con l’ex compagna di Gigi D’Alessio e con Silvia Toffanin che ormai è una veterana con Verissimo.





Nelle ultime ore è arrivata l’ufficializzazione della data d’inizio del doppio appuntamento di Verissimo: si parte sabato 18 settembre per poi proseguire domenica 19. La regina del sabato pomeriggio di Canale 5 ospiterà e intervisterà le star del momento. Da tempo la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha dato prova di essere icona di bellezza e stile, ma anche una grande professionista. In quindici anni si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo che continua a sostenerla e a premiarla.

Verissimo è leader indiscusso della fascia pomeridiana del sabato. In più occasioni nell’ultima stagione ha sfiorato il 30% di share e quasi 4 milioni di spettatori. La sfida è capire se Silvia Toffanin riuscirà a tenere testa alla forte concorrenza della Rai. In questi giorni è andato in onda il promo di Verissimo: “Grandi emozioni da vivere insieme. Verissimo raddoppia. Per la prima volta in onda di domenica pomeriggio e nel consueto appuntamento del sabato. A settembre su Canale 5”. Ora c’è anche la data.