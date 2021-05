“Stai zitta!”. Vera Gemma asfalta Cecilia Rodríguez. Volano gli stracci

Vera Gemma, la verità dell’ex naufraga su Cecilia Rodriguez. Vera Gemma è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Ma una volta fuori dal programma, non poteva che rispondere a tono alle parole usate nei suoi riguardi dalla sorella di Belén Rodriguez. Non può tenersi quel “brutta” ed è così che arriva puntuale la replica.

Vera Gemma di nome e di fatto. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha deciso di prendersi del tempo prima di rispondere all’espressione usata da Cecilia Rodriguez nei suoi riguardi. Infatti la sorella di Belen, proprio durante la puntata del reality, alla domanda se fosse o meno gelosa di Vera sempre molto vicina al suo Ignazio, ha risposto con parole nette e decise.

“Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”, aveva affermato Cecilia a telecamere accese. Ma Vera Gemma non dimentica e quelle parole vanno incontro a una replica solo oggi: “Un’uscita infelice. Dovrebbe imparare l’eleganza di sua sorella che una cosa del genere non l’avrebbe mai detta”.





La replica da parte di Vera Gemma non poteva che avvenire durante l’ospitata de Il punto Z con alla guida del timone il vincitore del GF Vip e opinionista del programma condotto da Ilary Blasi, Tommaso Zorzi. Vera ha poi aggiunto: “Per prima cosa sono una fig* pazzesca, quindi vorrei sapere dove cazz* ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva”.

Eppure il caso d Vera Gemma non è stato l’unico a creare un po’ di caos nelle espressione. La sorella di Belen ha avuto modo di esprimersi anche in merito a Giulia Salemi, che come tutti sanno ha con Cecilia un aspetto in comune, ovvero l’ex fidanzato Francesco Monte. Anche in quel caso, le parole sono fluite senza freni: “Giulia Salemi si è fidanzata con Francesco Monte e ti diceva: ‘amica, amica, amica…’, per me non sono cose che si fanno, ma il problema non era che si è fidanzata con il mio ex. Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone la chiamava ed ho detto ‘insomma…’, ho fatto due più due”.