È stata una nottata pirotecnica quella appena trascorso al Grande Fratello per le tutte le inquiline ancora in gara: Anita, Rosy, Letizia Simona, Beatrice, Greta e Perla. Stavolta però non c’entrano liti, discussioni o effusioni amorose con gli altri concorrenti. Mai come stavolta i seguaci del reality hanno visto le donne della casa unite tra loro, in un clima molto allegro in vista della finale.

Il Grande Fratello ha sorpreso tutti ieri sera con una comunicazione inattesa e molto particolare. Come tutti gli avvisi importanti, gli inquilini del loft di CInecittà sono stati fatti riunire in salone. Una volta che tutti si erano accomodati, le ragazze hanno dato lettura della nota del GF. Si tratta di un grande premio proprio per le concorrenti del reality, che sono subito esplose in grida di gioia. Il delirio.

Grande Fratello, arriva una comunicazione speciale. Poi notte pirotecnica nella casa

Ieri per le gieffine si sono aperte in via eccezionale le porte della suite per una serata dedicata alla danza. Quasi il proseguimento della festa della donna, celebrata l’8 marzo. La sorpresa del Grande Fratello è stata ovviamente graditissima per le donne, mentre gli uomini hanno masticato amaro.

Questa la comunicazione del Gf: “Inquilini, Il Grande Fratello, stasera, è felice di aprire le porte della suite per ospitare le vincitrici della prova musicale, le donne che, dopo più di sei mesi all’interno della casa, sono arrivate a pochi passi dalla tanto attesa finale. Buon divertimento!“.

Anita, Rosy, Letizia Simona, Beatrice, Greta e Perla non hanno aspettato un attimo e si sono fiondate in suite. Ad attenderle hanno trovato l’idromassaggio pronto e un banchetto ricco di ogni prelibatezza. Subito un brindisi per inaugurare la serata: “A tutte le donne che sono passate di qui, a tutte quelle che passeranno, a tutte le Grandi Sorelle”, ha detto Anita. Alla forza delle donne che è unica!” ha aggiunto, dal canto suo, Perla.

Come ogni festa che si rispetti, è arrivato poi il momento di ballare. In suite è arrivato un gruppo di ballerini, composto da un uomo e due donne. Via alla musica. Ritmi cubani. A quel punto le gieffine si sono scatenate nelle danze, seguendo le coreografie dei ballerini. Molti complimenti per Beatrice da parte del corpo di ballo.

Durante la serata, i telespettatori sempre molto attenti a tutto hanno fatto una scoperta legata a uno dei ballerini entrati ieri sera nella casa. Un volto familiare a molti. In tanti infatti hanno riconosciuto David Mesa, 36 anni, uno dei corteggiatori del parterre del Trono Over di Uomini e Donne e in particolare di Ida Platano. Un corpo statuario. La presenza di Mesa è stata molto apprezzata dalle gieffine che con lui si sono divertite nel ballo.