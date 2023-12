Greta Rossetti al Grande Fratello dopo Temptation Island, finora si era palesato solo suo fratello Josh. Ora invece è la sorella Loren a farsi sentire. Dopo l’ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini, quella in cui Mirko Brunetti ha messo un punto definitivo alla storia d’amore con l’ex tentatrice, ha deciso di rompere il silenzio per difenderla. E anche attaccare chi ha criticato aspramente gli atteggiamenti della concorrente. In una Storia Instagram, Loren si è scagliata contro i fan di Perla e Mirko.

“Io sono sempre stata zitta riguardo questa situazione poiché io non amo mettermi in mezzo in cose che non riguardano me in prima persona, però arrivati a questo punto penso ci sia bisogno che io un attimo tuteli mia sorella, conoscendo la situazione forse meglio di tutti quanti”, ha esordito la sorella di Greta aggiungendo di non voler commentare il confronto che lei ha avuto con l’ex fidanzato e anche ex inquilino della Casa.

Greta Rossetti, la sorella Loren contro gli hater. Ma finisce criticata

Ma avendo visto i commento “di un popolo di caproni” ha deciso di intervenire: “Io penso che a tutti voi piaccia essere presi in giro e vi piaccia sentirvi dire le cose che volete sentirvi dire, perché siete tutti dei finti perbenisti e allora andate dove vi fa comodo. Perché secondo me ognuno di voi che scrive nei commenti nella vita è tutt’altra persone e fate le stesse cose, a meno che voi non siate perfetti, ma non penso perché voi siete già cattivi, quindi non penso che la perfezione sia una cosa che riguardi voi”.

Loren Rossetti dice ancora di provare “schifo” davanti a “persone così accanite su una cosa che voi vi state immedesimando tanto dentro, ma che oggettivamente non riguarda nessuno di voi”. Poi è passata a difendere la sorella da quello che definisce “un accanimento”: “La verità verrà fuori e voi starete tutti in silenzio, perché è quello che dovete fare. Il karma gira e il male vi ritornerà, tutto ciò che dite vi tornerà tutto indietro, non vi preoccupate”.

La sorella di Greta conclude dispiacendosi “per la vostra vita triste. Pensate di più a stare con le vostre famiglie, pensare al vostro e non mettetevi in mezzo in cose che non vi riguardano. Detto ciò continuate pure a fare i caproni!”. Ma dopo questo lungo sfogo ha finito per essere lei al centro della polemica. Molti hanno infatti riposto alla sua Storia con attacchi che riguardano la sua persona. Come “Lei e la sorella hanno lo stesso chirurgo”. Si somigliano molto vedendo le foto, ma poi deve aver preso la decisione di togliere la possibilità di commentare i suoi post.