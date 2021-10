“Vergogna!”. Vanessa Incontrada colpita e affondata. Massacrata anche dalla vip: “Proprio tu…”

Lo scorso anno Vanessa Incontrada ha posato senza veli per la copertina di Vanity Fair contro il bodyshaming, contro il quale la conduttrice combatte ormai da anni. “È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza”, era stato il suo messaggio.

Da quando è stata attaccata per i chili presi durante la gravidanza Vanessa Incontrada si considera una paladina di un’idea inclusiva di bellezza e del body positive, la filosofia che invita uomini e donne ad accettare il proprio corpo rifiutando canoni e stereotipi imposti, ma in queste ore a finire al centro della polemica è stata lei.

Vanessa Incontrada, critiche dopo il tapiro ad Ambra Angiolini

Da quest’anno Vanessa Incontrada conduce Striscia la notizia insieme ad Alessandro Siani e dopo la puntata andata in onda mercoledì 13 ottobre la conduttrice è stata duramene attaccata da Selvaggia Lucarelli. Il motivo è presto detto, Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro proprio ad Ambra Angiolini dopo la rottura da Massimiliano Allegri, secondo alcune indiscrezioni scomparso dalla vita dell’attrice, forse addirittura per un tradimento.





Dopo il servizio in tanti hanno attaccato il programma: “Perché non consegnarlo ad Allegri, visto che è lui che l’ha tradita?”, si sono chiesti in tanti. Immancabile il commento della tagliente Selvaggia Lucarelli, che giustamente ha posto l’accento sulle battutine infelici fatte dall’inviato: “Presentarsi sotto il posto di lavoro di questa donna con un microfono e infierire con battute da bar (‘mica lui la tradisce con Dybala?’), ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette, ricordate che lui – il maschio alfa – le donne le tradisce con virile serialitá, mi è parso davvero crudele. Per giunta, col morto ancora caldo”.

Poi la stoccata a Vanessa Incontrada: “Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa – scrive – Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu”.

Colpita e affondata anche dai social: “Vanessa Incontrada mi ha profondamente deluso!doveva opporsi o al massimo non riderci su…ma si sa parole parole soltanto parole”, “Si devono solo vergognare, e come sottolinei tu la signora Incontrada poteva evitare lei sue “grasse” risate, c’è da ridere per lei…”, “Vergogna poi parli di body positive e altre cazz…”. Sommerso di insulti anche il post pubblicato dall’account di Striscia la notizia.