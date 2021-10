“Non hai notato”. Vanessa Incontrada si presenta in studio così: “Un po’ qua, un po’ là…”

Periodo positivo per Vanessa Incontrada, la nuova conduttrice di Striscia la Notizia. Nella puntata del 14 ottobre, la showgirl fa il suo ingresso nello studio di Canale 5 con un look decisamente unico. Naturalmente è stata subito presa in giro dal collega Alessandro Siani che ha prontamente detto: “Dimmi cosa vuoi, cosa ti devo servire, cameriere, cameriere, cosa volete voi pubblico di Striscia?”. La bellissima Incontrada, almeno per una sera, ha lasciato i suoi sexy tubini per indossare un pantalone e una camicia.

Ma quello che ha lasciato senza parole il collega conduttore è senza dubbio il papillon. Un outfit che ha stupito Alessandro Siani. “Non hai notato una cosa – dice Vanessa Incontrada -, righe qua e righe là”. La conduttrice ha infatti mostrato a Siani che i suoi pantaloni, anche se di colore diverso, sono a righe come la sua camicia. “Mamma mia, siamo pronti per il rigatton”, dice Siani, tra le risate del pubblico. Poi a quel punto i due presentano gli argomenti del tg satirico di Antonio Ricci in onda il 14 ottobre: dal sorpasso della mozzarella sul camembert (il formaggio d’eccellenza francese), all’obbligo di esibire il green pass anche per i senatori fino all’ultimo volo della compagnia aerea Alitalia.

Vanessa Incontrada, l’outfit fa discutere

Tuttavia, in questi giorni, Vanessa Incontrada è finita in un turbine di polemiche dopo la consegna del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della storia con Massimiliano Allegri. A prendere le difese della showgirl è stata prima la figlia, Jolanda Renga, che si è lasciata andare a parole inequivocabili, facendo intendere che la madre sia stata tradita.





Ma contro Striscia la Notizia si è schierata anche Selvaggia Lucarelli, che sui social ha scritto: “Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto. Ieri il tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato”. Poi un messaggio a Vanessa Incontrada: “Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa”.

Vanessa Incontrada è in silenzio stampa, chiude i commenti e niente… E' facile così.

Ma non servono parole: ci siamo già espressi abbastanza.

Ambra wins. October 15, 2021

E ancora Selvaggia su Vanessa Incontrada: “Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta”.