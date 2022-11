Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono tornati al timone di Zelig. Il primo appuntamento in onda mercoledì 9 novembre, in prima serata su Canale 5 è tornato in televisione con i volti noti del programma, numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Da sempre un grande laboratorio di comicità, Zelig ha riportato sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi tanti comici di successo. Ale e Franz, Roberto Lipari, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Albano, Senso D’Oppio e tantissimi altri.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, a Zelig la gag sulla pipì

“Abbiamo cercato di riunire il meglio della comicità dell’ultimo anno: da Federica Ferrero e Corinna Grandi per le donne, i ‘grandi vecchi’ che ritornano sempre, come Ale e Franz, il mago Forrest, Marta e Gianluca, Maurizio Lastrico e Antonio Ornano, fino ad arrivare a Teo Teocoli e Alessandro Siani”, ha spiegato Claudio Bisio. Per Vanessa Incontrada “quest’anno Zelig si pone come un vero e proprio Festival della comicità che mostra il best of dei numeri delle edizioni precedenti sia dei comici già affermati che delle nuove proposte”.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono una coppia rodata e il ritorno in televisione è stato a dir poco scoppiettante. Un successo intramontabile per Zeli. “Chi lo sa, forse perché in qualche modo cerchiamo sempre di rinnovarci. Io e Vanessa alla conduzione siamo ormai una coppia affiatata, e poi forse proprio l’idea di fare tre puntate anziché quindici può essere la soluzione migliore”, ha raccontato il conduttore. Durante la prima puntata della nuova edizione di Zelig Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono stati protagonisti di una esilarante gag. Tornati in onda dalla pubblicità, Bisio ha spiegato cosa succede durante la pausa.

Claudio e Vanessa sono il massimo mi fanno morire..😂😂😂 mitici #Zelig pic.twitter.com/Jqjs9It4mU — IHaveAdream (@SaCe86) November 9, 2022

“Non è un peccato quello che ho detto, ho detto che mi scappava la pipì”, ha risposto Vanessa Incontrada.”Sì e non puoi farla perché hai la guaina”, la risposta ironica di Bisio che ha fatto scoppiare dalle risate la collega. “Mi faccio la pipì, smettila, che pirla”, poi indicando la pancia ha ironizzato: “Eh ho capito, ma se ce l’ho che devo fare??”. La gag si è conclusa con Bisio che ha ammonito la collega:”Non fare gesti, Canale 5! Vogliamo lanciare il comico?”.