Ancora polemiche su Vanessa Incontrada. Critiche pesanti per la sua nuova foto postata sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che la conduttrice televisiva subisca un trattamento del genere, ma stavolta non siamo sicuri che resterà in silenzio. Dopo aver letto dei commenti davvero molto brutti, non è da escludere che possa replicare a tono perché stufa di dover leggere offese simili. La sua bellezza è inconfutabile, eppure c’è chi si ostina ugualmente a utilizzare dei termini davvero insensibili.

Dunque, Vanessa Incontrada nella bufera e subito critiche per la sua nuova foto social. A Striscia la Notizia, invece, ha parlato alcuni giorni fa dell’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato: “Mentre fuori c’è l’inverosimile con l’aumento dei prezzi, al Senato è successo veramente di tutto, con l’elezione del presidente, il signor Ignazio La Russa”. E poi Alessandro Siani ha aggiunto: “E mentre gli italiani stanno messi così, tutti hanno visto cos’è successo tra Berlusconi e La Russa. Due alleati della stessa maggioranza hanno litigato in maniera imbarazzante”.

Leggi anche: “Tutti avete visto”. Vanessa Incontrada, l’apertura ‘velenosa’ a Striscia: ha parlato proprio di lui





Vanessa Incontrada, critiche per la sua nuova foto

Nonostante Vanessa Incontrada si sia limitata ad un post normale, le critiche per la sua nuova foto sono piovute puntuali. Queste alcune delle reazioni dei follower, come riportato dal sito Dilei: “Non eri quella che piangeva perché eri grassa?”, “Sì, questa foto è di 30 chili fa o super ritoccata cara Vanessa. Non è che ingrasso solo io”. Lei aveva semplicemente scritto: “Rieccomi…Sono qui”. Ma c’è comunque chi ha preso immediatamente le sue difese, cliccando mi piace sull’istantanea e riempiendola di complimenti.

Uno dei commenti più belli nei suoi confronti è stato il seguente: “Quando si carica di profonda umanità la propria presenza sulla ribalta, come fai tu… non ci si allontana mai dal tuo pubblico”. L’immagine scattata dal fotografo Giovanni De Sandre ha raccolto anche altre considerazioni positive: “Sempre stata stupenda in ogni tua forma”, “Sei sempre bellissima”, “Beata te che ti dicono che sei brutta e grassa. Come purtroppo scrivono sempre. Ovviamente la mia è solamente ironia, sei bellissima”.

Parlando della sua vita lavorativa, dal 2022 è stata protagonista come attrice nella serie televisiva Fosca Innocenti, mentre dal 2021 è ospite ricorrente di Verissimo. Dallo stesso anno è diventata conduttrice di Striscia la Notizia. Per quanto riguarda il privato, ha lasciato il suo compagno Rossano Laurini, con cui faceva coppia dal 2007.