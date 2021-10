Il Tapiro consegnato ad Ambra Angiolini nei giorni scorsi fa ancora discutere. In breve, mercoledì scorso la conduttrice e attrice ha ricevuto da Valerio Staffelli la famosa statuetta di Striscia la Notizia non per una gaffe o errore clamoroso come spesso accade, ma semplicemente per la rottura con Massimiliano Allegri, secondo alcune indiscrezioni scomparso dalla sua vita, forse addirittura per un tradimento. A lanciare il servizio e poi commentarlo i nuovi conduttori del tg satirico di Canale 5, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, ma già pochi minuti dopo in tanti hanno attaccato il programma: “Perché non consegnarlo ad Allegri, visto che è lui che l’ha tradita?”, uno dei messaggi più ricorrenti.

Ed è arrivato puntuale anche il commento della tagliente Selvaggia Lucarelli, che ha posto l’accento sulle battutine infelici fatte dall’inviato: “Presentarsi sotto il posto di lavoro di questa donna con un microfono e infierire con battute da bar, ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette, ricordate che lui – il maschio alfa – le donne le tradisce con virile serialità, mi è parso davvero crudele. Per giunta, col morto ancora caldo”.

Vanessa Incontrada drastica dopo il Tapiro ad Ambra Angiolini

Ma ha anche attaccato duramente Vanessa Incontrada, che da anni si batte contro il body shaming di cui lei stessa è stata vittima: “Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa – ha continuato Selvaggia Lucarelli – Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra”.





“E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu”, la conclusione della Lucarelli sulla nuova conduttrice di Striscia.

Non solo Selvaggia Lucarelli. Tante, tantissime persone hanno puntato il dito su Vanessa Incontrada, accusata di essere ipocrita non accettando che proprio lei, diventata in un certo senso paladina delle donne, abbia schernito una donna in un momento di fragilità. Da qui una lunga serie di insulti e messaggi negativi sotto ai suoi post, tanto da spingere Vanessa Incontrada a chiudere i commenti sul suo profilo Instagram. Molti continuano ad aspettarsi suoi chiarimenti in merito e chissà che non arrivino nei prossimi giorni. Per ora è impossibile commentare i suoi post.