“Se n’è andato così”. Dramma Valentina Persia, dolore spezzacuore per quella perdita improvvisa

Valentina Persia e il racconto choc a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stata protagonista di un racconto commovente su una tragedia che l’ha colpita. Poco tempo fa la cabarettista e attrice era stata vittima di un feroce scherzo a Le Iene. La comica è letteralmente esplosa dopo che un complice le ha toccato il fondoschiena: “Ti gonfio… Caz**o metti le mani addosso… Vedi di andartene prima che ti gonfio. Cosa tocchi?”.

Anche all’Isola dei Famosi Valentina Persia è stata tra i concorrenti più attivi e si è piazzata alla fine al secondo posto. Subito dopo il reality la showgirl ha raccontato di aver ricevuto le attenzioni di un corteggiatore misterioso. Come al solito ha commentato il fatto con la sua ironia: “L’Isola dei Famosi ha dato i suoi frutti…Fracichi!”. A Verissimo, invece, Valentina ha raccontato un dramma che ha vissuto e che le ha cambiato la vita.

Valentina Persia fa commuovere tutti a Verissimo

Momento molto particolare a Verissimo quando Valentina Persia ha raccontato la sua storia con Salvo. I due erano innamorati, ma l’uomo se n’è andato prematuramente a 42 anni: “Quando lui è morto, dopo quattro anni di frequentazione, fu uno shock” ha spiegato l’attrice. Prima di morire Salvo le ha promesso che per lei ci sarebbe stato sempre. Inoltre le ha fatto promettere di continuare a far ridere la gente. Ancora oggi Valentina mantiene quella promessa.

In seguito Valentina Persia ha spiegato: “Ringrazio Dio, ringrazio la mia vita, che comunque mi ha dato la possibilità di capire cosa vuol dire il grande amore, cosa vuol dire amare. Lo si conosce quando si cominciano a conoscere i propri genitori. Purtroppo io ho vissuto un momento molto doloroso della mia vita per aver perso il mio compagno, ma chi è non vive un momento doloroso della propria vita… Auguro a tutte le persone presenti in studio e quelle che ci seguono a casa di avere tanta fortuna quanta ne ho incontrata io perché io grazie a lui ho conosciuto che cosa vuol dire amare”.

Salvo è morto per una cardiopatia congenita. Già durante la loro storia l’uomo era stato colpito da un infarto ogni anno. In qualche modo Valentina Persia era pronta al peggio. Tuttavia il dolore è stato grande: “Era una persona buona – ha detto l’attrice a Verissimo – L’unico dispiacere che ho, ce l’ho per lui”. Un altro momento difficile per lei c’è stato quando dopo aver avuto i suoi due figli Lorenzo e Carlotta: “Quando sono riuscita ad averli ho completato il cerchio della vita, anche se ho sofferto di depressione post partum”.

