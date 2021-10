Scherzo geniale ma cattivissimo, ai danni di Valentina Persia, l’ex concorrente dell’Isola dei famosi. Siamo a Le Iene, su Italia 1 e proprio qui, durante l’ultima puntata è stato mandato in onda lo scherzo alla comica. Le è stato fatto credere che le protesi impiantate nel suo seno rilasciassero feromoni. Per tale ragione ogni uomo che le si avvicina inizia ad avere degli strani impulsi verso di lei. Ma le cose sono andate molto ‘meglio’ di come la troupe de Le Iene si aspettasse. La Persia infatti, ci è cascata con tutte le scarpe.

Le cose sono poi degenerate quando un uomo ha palpato il suo lato B. In questa occasione l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha davvero perso la pazienza iniziando ad urlare qualsiasi epiteto nei confronti di questa persona, che ha fatto questo gesto: “Ti gonfio…Caz**o metti le mani addosso…Vedi di andartene prima che ti gonfio…Cosa tocchi?”. A questo punto Valentina Persia è salita in auto. E in questa circostanza l’attrice ha manifestato tutto il suo più totale disappunto, non facendo mistero di essere decisamente agitata: “Sto tremando…Sono agitata…”.

Valentina Persia ha anche rivelato di aver sofferto di depressione, ha poi dichiarato di star vivendo un vero e proprio incubo per tutta questa faccenda, tanto da arrivare a piangere: “Sto vivendo un incubo…Devono togliermi questo seno…”. Poco dopo il suo autista non riesce a contenersi e a cena le dichiara tutto il suo amore: “Sono attratto da te”.





Arriva la ragazza del giovane che inizia a dare di matto e il driver confessa di sentirsi strano da quando c’è Valentina Persia. Ma quando le cose si complicano troppo, la produzione giustamente decide svelarle di essere stata vittima di uno scherzo. Stefano Corti de Le Iene ha fatto irruzione nello spettacolo della Persia.

E in questa circostanza le ha svelato di essere caduta nel tranello de Le Iene: “Questo scherzo va avanti da 3 mesi…”. Naturalmente Valentina Persia si è molto arrabbiata, ma poco dopo ha tirato un sospiro di sollievo: “Non potete capire cosa ho passato in questi ultimi mesi per colpa loro…”