Silvia Toffanin e Amadeus, dopo il no a Sanremo il caso si arricchisce di una nuova puntata. Nei giorni scorsi Mediaset ha rilanciato un’Ansa in cui si annunciava il rifiuto della Toffanin a partecipare al Festival, salvo poi cancellare dai social ogni traccia di quella nota. Amadeus, da parte sua, aveva spiegato per larghi capi come erano andate le cose. L’occasione era stata la presentazione dello show Rai del 31 dicembre. “Avevo chiesto a Silvia Toffanin di esserci per il mio primo Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi: ‘non mi sento di doverlo farlo adesso, magari più avanti vediamo’”.



“Ho un rapporto fraterno con Graziellina (Graziella Lopedota, manager di Silvia Toffanin, ndr) perché eravamo entrambi legati al nostro amico che non c’è più il manager Franchino Tuzio. Con Graziella ci sentiamo tante volte, anche per gli auguri, non abbiamo affrontato l’argomento Silvia ultimamente, non è detto che non accada in futuro e lo richiederò a Graziella”.

Leggi anche: “Una donna top all’Ariston”. Sanremo 2023, annuncio bomba di Amadeus: i nomi





Silvia Toffanin, dopo il no a Sanremo torna il sereno con Amadeus



“Le porte, per quanto mi riguarda, per Silvia Toffanin sono sempre aperte. Lei mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno che è il mio ultimo Festival sarò felice di averla con me e glielo richiederò, magari mi dirà di sì”. Parole alle quali Graziella Lopedota, storica agente di Silvia Toffanin, aveva replicato ai microfoni di Fanpage.it.



“Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali”. E sarebbe davvero così. La prova viene dalla presenza di Giovanna Civitillo, moglie del direttore artistico e conduttore di Sanremo, a Verissimo.



La Civitillo sarà ospite della puntata di domenica 8 gennaio su Canale 5. Una pace? Chissà. Mentre mancano ancora un bel po’ di giorni al Festival di Sanremo, ma naturalmente già sono uscite numerose indiscrezioni sull’immimente edizione 2023. Qualche giorno fa Fiorello ha tirato uno scherzaccio a Giorgia facendo finta di far ascoltare il suo brano e quindi portando la cantante alla squalifica. Amadeus ha poi annunciato che stavolta sarà presente il mitico Renato Zero e poi una ‘donna importante’ senza però fare nomi.