‘Uomini e Donne’ ha chiuso i battenti per questa stagione lo scorso 28 maggio, ma i protagonisti del programma di Maria De Filippi continuano a tenere compagnia al pubblico sui rispettivi social network o attraverso alcune interviste, rilasciate a varie testate. Ad esempio, Roberta Di Padua ha sorpreso tutti parlando a ‘Uomini e Donne Magazine’ e raccontando di un incontro casuale avuto con Ida Platano, che a sorpresa è andato più che bene essendoci stato un dialogo costruttivo.

Adesso è la volta invece di Valentina Autiero, infatti la dama è finita nel mirino dei follower di Instagram per alcuni suoi aspetti estetici. L’hanno accusata duramente di essersi sottoposta a dei ritocchini per migliorare alcune parti del suo corpo, ma la dama di ‘UeD’ è esplosa di rabbia e nelle scorse ore ha dato vita ad alcune stories nelle quali si è rivolta direttamente agli hater. Lei ha preferito non rimanere in silenzio di fronte a queste insinuazioni e ha cominciato a battere i pugni sul social.

Valentina Autiero ha quindi ricevuto dei commenti poco carini da parte di alcuni utenti, che l’hanno accusata di essere ricorsa ad operazioni chirurgiche correttive. E a quel punto la dama ha iniziato a raccontare la sua verità: “In estate mi capiterà di fare delle foto al mare dove potrò mettere in evidenza le mie gambe, il mio cu…o, la bocca e gli occhi. Se vi dà fastidio, potete anche andare altrove su Instagram. Venite da me ad Anzio, così potrete vedere di persona se mi sono davvero rifatta qualcosa”.





La sua invettiva non si è arrestata qui, infatti Valentina Autiero ha aggiunto: “Così mi potrete vedere dal vivo, mi potrete toccare e vedrete quello che ho finto e non finto. Di finto non ho proprio niente, l’unica cosa che feci erano le punturine alle labbra. In realtà siete anche ancora un po’ ignorantelle perché non vuol dire essere rifatta per alcune punturine alle labbra, quelle si riassorbono. Ma si tratta di un dettaglio che non sto qui a raccontare, non ci arrivate proprio. Non siete cattive, non ci arrivate proprio”.

Valentina Autiero ha chiosato: “Avete davvero una frustrazione dentro e un’invidia che vi porta via”. Staremo a vedere se continueranno ancora ad insultarla e ad accusarla o se queste spiegazioni saranno sufficienti per chiudere la questione. E chissà chi raccoglierà veramente il provocatorio invito della donna, la quale ha invitato gli hater a incontrarla personalmente.