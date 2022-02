Fatto curioso quello capitato all’interno della casa del GF Vip. Ad accorgersene sono alcuni utenti che poi hanno scritto sui social le loro impressioni. Si tratta (non si sa bene il motivo) di un segreto. Infatti nessuno ha detto cosa sta per accadere e anzi, hanno chiesto ai gieffini di non divulgare troppo la notizia. Naturalmente però la cosa è emersa e sono stati gli stessi protagonisti del reality ad affermarlo pubblicamente davanti alle telecamere. Qualche ora fa infatti, Manila Nazzaro ha raccontato ad alcuni suoi compagni di viaggio di aver ricevuto la terza dose di vaccino assieme ad Alessandro Basciano.

Nei giorni scorsi era emerso che anche Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Giucas Casella avevano avuto il richiamo. La Nazzaro, che in questi giorni sta passando un guaio amoroso con il suo compagno fuori, a colloquio con l’amica Miriana Trevisan, ha confidato di essere andata assieme a Basciano a ricevere la terza dose di vaccino. “Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘guardi, varie e multiple’”.

E ancora: “No, quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire. Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la testa pesante, ma per il resto tutto bene”. Così Manila che ha poi aggiunto: “Tu Miri hai dato l’ok per farlo? Ah, tu l’hai fatta a settembre l’ultima dose di vaccino? Può darsi che non rientri allora, perché devono essere passati circa sei mesi, quindi te lo diranno“.





Miriana infatti si è sottoposta alla seconda inoculazione nel corso della seconda settimana di settembre, come lei stessa ha spiegato: “Sì io ho il vaccino fatto poco prima di entrare. Mi pare fosse l’8 settembre, la seconda. Adesso ho parlato con loro e vediamo. Ah, devono passare sei mesi? Allora mi diranno loro qualcosa, perché adesso sono cinque”.

Manila dice a Natalie che ha mal di testa perché oggi ha fatto il vaccino 🙄 #gfvip #jeru #jessvip February 10, 2022

Katia Ricciarelli invece aveva detto giorni fa a riguardo: “Sì non so, mi hanno detto che non dovrei dirlo, ma adesso lo dico: prima mi hanno fatto il vaccino per questo sono un po’ rinco, tutto qui ecco”. Strano per che non se ne voglia parlare: in fondo il messaggio che si lancia è quello di vaccinarsi per evitare formi gravi di Covid o finire in ospedale. Ma qualcuno prima o poi ci spiegherà cosa sta succedendo.