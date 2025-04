L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata ma già si accendono i riflettori sul dietro le quinte del reality. A scatenare il chiacchiericcio nelle ultime ore è stata una rivelazione dell’influencer ed esperto di gossip Alessandro Rosica, che sui social ha lanciato un’indiscrezione destinata a far discutere. Una delle concorrenti avrebbe accettato di partecipare al programma in onda su Canale 5 principalmente per far fronte a gravi problemi economici.

Secondo quanto riferito da Alessandro Rosica la naufraga avrebbe accettato la proposta della produzione, la quale avrebbe fatto una proposta economica significativa in grado di convincere l’ex volto di Uomini e Donne. Come spiega l’influencer, pare che la concorrente abbia “delle difficoltà economiche”. Come spesso accade in questi casi, non è arrivata alcuna conferma ufficiale dalla diretta interessata, né da Mediaset.

Isola dei Famosi, perché Teresanna Pugliese partecipa?. Rosica: “Ha dei problemi economici”

La notizia ha fatto comunque il giro del web, ma in molti hanno commentato che il più delle volte ex famosi, vip o personaggi che ruotano intorno al mondo dello spettacolo accettano per il ritorno economico e di visibilità dati proprio dalla partecipazione a un reality show.Del resto, non è un segreto che molte celebrità — spesso lontane dai riflettori da qualche tempo — vedano nei reality un’opportunità per rilanciarsi e, allo stesso tempo, ottenere un compenso importante.

Questo avrebbe fatto Teresanna Pugliese, ex volto di Uomini e Donne, ex fidanzata di Francesco Monte, uno dei tronisti più amati del dating show condotto e ideato da Maria De Filippi. Secondo quanto riporta Alessandro Rosica, l’ex corteggiatrice di UeD avrebbe accettato perché al momento sarebbe in difficoltà economica e partecipare a una trasmissione così nota porta senza dubbio molta visibilità, e può aprire le porte a tante strade una volta usciti.

L’Isola dei Famosi, in particolare, è storicamente tra i programmi più impegnativi ma anche più retribuiti della televisione italiana. Mentre il pubblico si prepara alla nuova edizione del reality condotto da Veronica Gentili, in partenza il 7 maggio su Canale 5, cresce l’attesa per scoprire se l’indiscrezione avrà ulteriori sviluppi sulla partecipazione di Teresanna Pugliese al reality show.