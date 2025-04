Isola dei Famosi 2025, c’è la prima concorrente trans. Subito dopo l’ufficializzazione della squadra che guiderà la nuova edizione del reality si parla dei naufraghi che si contenderanno la vittoria finale. Veronica Gentili condurrà lo show, mentre Simona Ventura sarà l’opinionista unica e Pierpaolo Pretelli il nuovo inviato. Queste le anticipazioni di Alberto Dandolo.

Sui nomi dei concorrenti, invece, tante voci, ma l’ultima parola sarà Mediaset a darla tra pochissimo. Intanto, però, si fa sempre più insistentemente il nome di Carly Tommasini. Andiamo a scoprire di chi si tratta. Modella e attivista, Carly è oggi un volto della comunità LGBT+, avendo concluso il suo percorso di transizione per vivere pienamente come donna.

Le parole di Carly sulle operazioni effettuate

In un’intervista ha raccontato: “Il sentimento di dissociazione che avevo col mio corpo era così forte che l’unica sopravvivenza per me per condurre una vita normale, ordinaria, era quella di iniziare un percorso medicalizzato per vedermi a tutti gli effetti allo specchio come la donna che sentivo di essere”. Nel corso della conversazione, Carly ha voluto sottolineare una verità spesso ignorata: “Io non ho scelto, ho accettato, che è una cosa differente. Se avessi potuto scegliere non avrei mai scelto di essere la persona che sono oggi, ovviamente, perché mi sarei evitata tanti problemi“.

Parlando della sua storia personale, Carly ha rivelato anche un aneddoto sui suoi nomi di nascita: sua madre avrebbe voluto chiamarla Carlito, ma alla fine il padre scelse Carlo. Un passato che Carly non rinnega: “Non ho problemi a parlare dei miei vecchi nomi, perché io ho sempre Carlo dentro di me, fa parte della mia vita. Certo, se qualcuno mi chiama così non mi piace, però questi sono altri discorsi”. Nel corso della sua carriera, Carly Tommasini ha spesso dato voce alla complessità della sua esperienza. Ricorda: “Quando ero un ragazzino gay ero troppo femminile per essere un maschietto e tutti mi dicevano che ero una donna, una femminuccia. Ora che sono donna mi dicono che sono troppo maschile per essere una donna. Insomma, il mondo ha sempre qualcosa da ridire“.

A proposito della vaginoplastica, Carly ha raccontato di aver scelto di operarsi fuori dall’Italia: “A settembre dello scorso anno (nel 2023, ndr) mi sono operata, ho fatto la vaginoplastica, la sex assignment surgery, come si dice in inglese. Quando mi sono risvegliata nella mia stanza d’ospedale c’era mia mamma, che ha dormito tutti quei giorni giorni d’ospedale con me“. Ha poi spiegato i motivi della sua decisione: “Ho deciso di operarmi all’estero semplicemente perché in Italia mi avevano dato disponibilità fra cinque anni, ma ma per me questi cinque anni d’attesa sarebbero stati come viverne trenta“.

