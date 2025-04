Isola dei Famosi 2025, il colpo di scena dopo l’uscita dello spot della nuova edizione

Non è nemmeno iniziata, ma l’Isola dei Famosi ha già dovuto fare i conti con una prima bufera che ha portato Mediaset ad una cancellazione. Una situazione inattesa, che avrà certamente colto alla sprovvista anche la stessa produzione del reality show, condotto quest’anno da Veronica Gentili.

E proprio la conduttrice è stata la protagonista di una polemica, che ha comunque travolto tutta la squadra dell’Isola dei Famosi. In attesa delle ufficializzazioni riguardanti i concorrenti, l’attenzione si è spostata nelle ultime ore su un video che ha visto apparire la presentatrice.

Isola dei Famosi, spot cancellato: cosa succede a Mediaset

In primis è stato diffuso un filmato sull’Isola dei Famosi, ovvero relativo allo spot pubblicitario che preannuncia il ritorno del programma di Canale 5. Ma successivamente, come spiegato dal sito Novella 2000, è stato cancellato in modo improvviso e ci sarebbe un motivo particolare alla base di questa scelta.

Nel primo spot la Gentili diceva: “È la natura che comanda: il fuoco, il vento, l’acqua. Questa è l’Isola”. Ma i telespettatori avevano ritenuto quel video non buono e non entusiasmante. A quel punto Mediaset ha deciso di farne un altro più interessante, con lei che ha detto: “Nell’isola non c’è nulla di scontato, ogni cosa è una conquista: un fuoco, un riparo, del cibo. L’Isola sta tornando“.

Nello spot non è riportata la data ufficiale, infatti si parla genericamente di ‘prossimamente su Canale 5’, ma l’avvio dovrebbe esserci il 7 maggio.