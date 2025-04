È iniziato il conto alla rovescia per l’Isola dei Famosi 2025, che la nuova edizione del reality show si preannuncia piena di sorprese. Dalla conduzione completamente rinnovata, affidata a Veronica Gentili, alla presenza di Simona Ventura in studio in veste di opinionista d’eccezione. E ci sarà anche un nuovo inviato sul campo, Pierpaolo Petrelli. Tutto lascia presagire un’edizione ricca di colpi di scena.

Come da tradizione, anche quest’anno non mancheranno momenti di tensione, discussioni accese e dinamiche che faranno discutere. Del resto, il programma ha regalato negli anni episodi rimasti nella memoria collettiva e diventati veri cult televisivi. Ma a rendere tutto ancora più esplosivo è il fatto che le scintille siano iniziate ben prima del debutto ufficiale.

Leggi anche: “Ho deciso così, perché me ne vado”. Colpo di scena: il volto storico lascia la Rai dopo 35 anni





“Me l’hai rubata”. Isola dei famosi 2025, è già lite cho tra due naufraghi prima della partenza

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, due naufraghi sarebbero quasi venuti alle mani quasi subito dopo le presentazioni. Il motivo? Una lite scoppiata per chi dovesse essere al centro dell’inquadratura. “Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all’Isola dei Famosi, pare che dietro le quinte dell’ultimo posato ufficiale si sia sfiorato il dramma. Durante lo shooting, i toni si sono alzati tra i due futuri naufraghi…cominciamo bene “, ha scritto Marzano sui social. Stando alle indiscrezioni, il confronto tra i due concorrenti sarebbe rapidamente degenerato, con toni accesi e accuse reciproche, tanto da rendere necessario l’intervento dello staff per evitare che la situazione degenerasse.

Come detto, Marzano ha anche spiegato quale sarebbe stato il motivo di tanto nervosismo sul set fotografico. Secondo quanto riportato i due di sarebbero scambiati la stessa accusa: “Mi hai rubato l’inquadratura!”. Deianira però non ha svelato i nomi dei protagonisti.

Il cast, che non è ancora stato ufficializzato, potrebbe contare su diversi volti noti. Tra i nomi che circolano con più insistenza ci sono Patrizia Rossetti, già vincitrice di Pechino Express; Antonella Mosetti, volto familiare dei talk televisivi; e Nunzio Stancampiano, influencer molto seguito. In lizza ci sarebbero anche Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne; il cantante neomelodico Angelo Famao; Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello; l’attore e attivista Mirko Frezza; la tennista Camilla Giorgi; l’attrice Loredana Cannata; il comico Omar Fantini; il cantautore Paolo Vallesi e Chiara Balistrieri, nota per aver raccontato la sua drammatica esperienza come vittima di violenza.

Un gruppo variegato, che promette di infiammare fin da subito le spiagge dell’Honduras. E se queste sono le premesse, l’edizione al via il 7 maggio potrebbe davvero entrare nella storia del reality.