Colpo di scena in Rai: dopo 35 anni il famoso conduttore lascia viale Mazzini. La decisione è stata annunciata da lui stesso, ieri, nel giorno del suo compleanno. Con un messaggio pubblicato sui social, ha annunciato l’addio alla televisione pubblica, segnando così la fine di un percorso professionale iniziato alla fine degli anni Ottanta.

In un post su X ha raccontato con parole sentite la chiusura di questo lungo capitolo:

“Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la ‘mia’ Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico”.

Andrea Vianello, volto storico del giornalismo televisivo italiano, ha deciso di lasciare per sempre viale Mazzini. L’annuncio è arrivato in una data simbolica per lui, ieri infatti ha compiuto 65 anni. Giornalista di formazione e professionista molto apprezzato, Vianello è nipote del cantante Edoardo Vianello e dell’attore Raimondo Vianello. Nel corso della sua carriera ha condotto programmi come Tele anch’io su Rai2, Enigma, Mi manda Raitre e Agorà su Rai3. Ha anche ricoperto ruoli dirigenziali di primo piano, guidando Rai3, RaiNews24 e Rai Radio1, oltre al Giornale Radio Rai e Rai Gr Parlamento.

La sua carriera, costruita tra informazione e approfondimento, ha subito una dura prova nel 2019, quando Vianello è stato colpito da un ictus che ha messo a rischio la sua vita. Con grande lucidità ha raccontato quel momento drammatico: “Mi sono accorto che la mano destra non rispondeva, poi che non controllavo tutta la parte destra. Ho iniziato a urlare il nome di mia moglie Francesca. Lei, quando mi ha visto, ha capito subito, ha chiamato l’ambulanza e mi ha salvato la vita.”

Dopo la lunga riabilitazione, Vianello era tornato al lavoro, continuando a testimoniare la sua passione per il giornalismo e il servizio pubblico. Oggi, con la decisione di lasciare la Rai, si apre per lui una nuova fase tutta da costruire, forte di un bagaglio umano e professionale che pochi possono vantare.