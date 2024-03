Grande Fratello, nuovo caso a poche ore della puntata serale del reality che sarà condotta in studio da Alfonso Signorini. Pochi minuti fa, infatti, Paolo ha fatto a Giuseppe una rivelazione clamorosa, ossia il nome del vincitore del reality. Un nome assolutamente a sorpresa, ma l’esito secondo Masella è sicuro al cento per cento. Adesso la notizia sta facendo il giro del web. Il pubblico è incredulo. In allerta i fan di Bea e Perla, le due favorite, che si vedrebbero scavalcare sul più bello.

Grande Fratello, dentro la casa di Cinecittà si avvicina l’ora della verità per i quattro candidati a diventare il secondo finalista. I telespettatori hanno a disposizione le ultime per dire la loro. Poi stasera Alfonso Signorini chiuderà i giochi e pronuncerà il nome di colui che andrà a fare compagnia a Bea nella finale. Sulla graticola ci sono Rosy, Anita, Letizia e lo stesso Paolo.

“Ecco chi vincerà il grande Fratello”. Paolo fa il nome che nessuno si aspetta

La curiosità di tutti non riguarda solo l’esito del televoto. Da capire c’è infatti la modalità per la scelta gli altri finalisti. L’ultima volta è stata utilizzata la cosiddetta “tagliola”. Ma non è detto che il criterio sarà lo stesso.

Ma torniamo a Paolo. I fan del GF in questi giorni hanno visto l’inquilino originario di Roma scontrarsi con un altro veterano di questa edizione, Max Varrese. Tra i due si sono raggiungi picchi di vero e proprio trash. Da capire se quanto avvenuto accaduto porterà benefici o meno in termini di consenso al macellaio.

Ebbene, cosa è successo poco fa? Paolo si trovava in giardino a discutere con Giuseppe e ha voluto dire la sua sui concorrenti che potrebbero arrivare in fondo. Di più: Paolo si è sbilanciato addirittura sul nome del vincitore. E sapete chi sarebbe? Proprio la sua fidanzata. Sentite le sue parole: “Le ultime tre a rimanere saranno Leti, Perla e Bea. E vince Leti, cento per cento”.

Non si sa se sono parole dettate dall’amore o da altro. Il primo banco di prova potrebbe venire stasera. visto che Lety è tra i concorrenti in nomination. La fotografa sarebbe una vincitrice outsider, come si dice in termini sportivi, poiché le due candidate più quotate fuori dalla casa sono Beatrice e Perla. Mai pronostici sono assolutamente aperti.

" vince letizia al 100%"



No ma chi gliel'ha data questa convinzione? Pretendo di vedere le loro facce domani quando scopriranno che la finalista è Rosy 💀💀💀💀#GrandeFratellopic.twitter.com/EdegM5AHbF — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 11, 2024

Intanto è ancora mistero su quale sarà la data della finale. Da quello che si è capito i tempi saranno ancora lunghi. Sicuramente per Pasquetta gli inquilini saranno ancora dentro la casa. Giuseppe ha rivelato che per quel giorno il GF consentirà loro di organizzare una barbecue.